2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Irán

Erre ébredt a hétvégén a Közel-Kelet

mfor.hu

Irán ismét támadást intézett bahreini és kuvaiti támaszpontok ellen, az amerikai erők válaszcsapással reagáltak.

Irán ismét támadást indított az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjai ellen szombatra virradóra. Az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) erre válaszcsapással reagált.

A CENTCOM az X-en azt közölte, összesen hat, Kuvait és Bahrein felé tartó rakétát és drónt semmisített meg, egy rakéta pedig nem ért célba.

Hozzátette, hogy az amerikai erők ezt követően támadást intéztek Iránnak a partok mentén elhelyezett felderítő radarállomásai ellen Gorukban és a Kesm szigetén annak érdekében, hogy megvédjék magukat a további támadásokól.

A Parancsnokság leszögezte: a támaszpontokon nem sebesült meg senki és károk sem keletkeztek. Az iráni Forradalmi Gárda a Taszním iráni hírügynökséghez eljuttatott közleményében jelentkezett a két Öböl-állam elleni támadásért, amelyet válasznak minősített arra, hogy nem sokkal korábban az amerikai hadsereg lelőtt négy iráni drónt a Hormuzi-szoros közelében.

A drónokkal kapcsolatban a CENTCOM azt közölte, hogy azok veszélyt jelentettek a tengeri közlekedésre a térségben. Az IRNA iráni állami hírügynökség úgy tudja, a Gárda műveletei a kuvaiti Ali Asz-Szálem légibázis, valamint az amerikai ötödik flotta bahreini főhadiszállása ellen irányultak.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Putyin elutasította Zelenszkij találkozóra vonatkozó javaslatát

Putyin elutasította Zelenszkij találkozóra vonatkozó javaslatát

Elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kezdeményezését, amely egy személyes találkozó megszervezésére irányult a háború lezárása érdekében. Az orosz elnök a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén kijelentette: „Nem látom okát” egy ilyen találkozónak.

Zelenszkij nyílt levele esélyt jelent Putyinnak a háború befejezésére

Zelenszkij nyílt levele esélyt jelent Putyinnak a háború befejezésére

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett nyílt levele lehetőséget kínál Oroszország számára a háború befejezésére – erről beszélt pénteken Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a nyugat-ukrajnai Vinnicjában tartott sajtótájékoztatón. A tárcavezető szerint a levél egyértelműen jelzi Ukrajna békeszándékát, és reális diplomáciai javaslatokat tartalmaz a konfliktus lezárására.

Lebombázott ukrán ház.

Persze, hogy újra lőttek az oroszok

Tárgyalás helyett drón- és rakétazápor.

Putyin, Zelenszkij, Trump.

Tényleg van esély egy orosz-ukrán tárgyalásra?

Tárgyalnának a felek, „csak” a helyszínben, a célokban és az időpontban, meg a tárgyaló felekben nem értenek egyet.

Donald Trump: újabb amerikai halottak esetén folytatódik az iráni háború

Donald Trump: újabb amerikai halottak esetén folytatódik az iráni háború

Csak az Egyesült Államok és Kína rendelkezik a lebombázott iráni atomlétesítményekben rekedt dúsított uránkészlet eltávolításához szükséges eszközökkel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.

Pentagon, 2004-ben készült légifelvétel.

Van még mit ellövöldözniük az amerikaiaknak?

Az iráni konfliktus okozta megnövekedett költségek akár az amerikai haderő készenléti szintjét is befolyásolhatják – nyilatkozták az amerikai katonai kormányzat tagjai.

Magyar Péter egy fontos miniszterelnöki mérföldkövet pipált ki

Először fogadott külföldi vezetőt.

Rákoppintott Trump orrára a képviselőház az iráni háború ügyében

Rákoppintott Trump orrára a képviselőház az iráni háború ügyében

Az amerikai képviselőház elfogadott egy határozatot, amely megakadályozná Donald Trumpot abban, hogy további katonai lépéseket tegyen Irán ellen kongresszusi felhatalmazás nélkül.

Izrael és Libanon kész végrehajtani a tűzszünetet

Izrael és Libanon kész végrehajtani a tűzszünetet

Az amerikai külügyminisztérium jelentette be éjszaka a megállapodást.

Putyin kész együttműködni az új magyar kormánnyal is

Putyin kész együttműködni az új magyar kormánnyal is

A pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétele alapján.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG