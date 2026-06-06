Erre ébredt a hétvégén a Közel-Kelet

Irán ismét támadást indított az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjai ellen szombatra virradóra. Az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) erre válaszcsapással reagált.

A CENTCOM az X-en azt közölte, összesen hat, Kuvait és Bahrein felé tartó rakétát és drónt semmisített meg, egy rakéta pedig nem ért célba.

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Hozzátette, hogy az amerikai erők ezt követően támadást intéztek Iránnak a partok mentén elhelyezett felderítő radarállomásai ellen Gorukban és a Kesm szigetén annak érdekében, hogy megvédjék magukat a további támadásokól.

A Parancsnokság leszögezte: a támaszpontokon nem sebesült meg senki és károk sem keletkeztek. Az iráni Forradalmi Gárda a Taszním iráni hírügynökséghez eljuttatott közleményében jelentkezett a két Öböl-állam elleni támadásért, amelyet válasznak minősített arra, hogy nem sokkal korábban az amerikai hadsereg lelőtt négy iráni drónt a Hormuzi-szoros közelében.

A drónokkal kapcsolatban a CENTCOM azt közölte, hogy azok veszélyt jelentettek a tengeri közlekedésre a térségben. Az IRNA iráni állami hírügynökség úgy tudja, a Gárda műveletei a kuvaiti Ali Asz-Szálem légibázis, valamint az amerikai ötödik flotta bahreini főhadiszállása ellen irányultak.