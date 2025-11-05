2p
Erre Orbán Viktor is csettintene: váratlan bejelentést tett a német kancellár

Friedrich Merz hazaküldené Németországból a szíreket.

„A polgárháború Szíriában véget ért. Már semmilyen ok sincs arra, hogy Németország menedéket adjon, ezért meg is kezdhetjük a hazatelepítést”, mondta a német kancellár egy sajtótájékoztatón laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár háttéranyaga szerint.

A májusban hivatalba lépett német kereszténydemokrata kancellár – akinek egyik legfontosabb választási ígérete a bevándorláspolitika jelentős szigorítása volt, és aki ebben a tekintetben hasonló álláspontot képvisel, mint Orbán Viktor miniszterelnök – arra számít, hogy sokan önkéntesen visszatérnek majd a közel-keleti országba, hogy maguk is segítsenek az újjáépítésben.

„Azokat pedig, akik vonakodnak visszatérni, természetesen a jövőben is kiutasíthatjuk”, tette hozzá.

Friedrich Merz: véget ért a háború, hazamehetnek a szírek
Jelezte azt is, hogy meghívta németországi látogatásra az el-Aszad rezsim bukása után a szír elnöki posztot átmeneti jelleggel betöltő Ahmed al-Sharaát. Vele a Németországban élő szír bűnelkövetők kitoloncolásáról szeretne egyeztetni.

Németországban jelentős, 950 ezres szír közösség él – nagy részük a 2015-ös menekültválság során és az azt követő években, a szíriai polgárháború idején érkezett az országba. Hogy pontosan milyen és mekkora kört érintene a Merz által említett hazatelepítés, az egyelőre kérdéses.

