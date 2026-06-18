Erre számít a NATO főtitkára az Egyesült Államoktól, ha háború törne ki

A szövetséges államok védelmi minisztereinek tanácskozására érkezve Rutte kiemelte: a tervezés során azonban most figyelembe kell venni, hogy az amerikai hozzájárulás valamivel kisebb lesz, mint korábban.

„Ezt a hiányt az európai országok jelenleg töltik ki. Ennek egy része már megtörtént, más része folyamatban van, és összességében jó helyzetben vagyunk”

- tette hozzá.

Hangsúlyozta: a NATO-erőmodell elsősorban tervezési eszköz, amelynek keretében figyelembe kell venni, hogy Washington több hadszíntéren is jelen van, ezért valamelyest mérsékelnie kellett hozzájárulását.

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Közölte, hogy az Egyesült Államok korábban már jelezte a csökkentést, amely azonnali hatályú, ugyanakkor ennek következményeit az európai szövetségesek fokozatosan ellensúlyozzák.

Ukrajna és az Egyesült Államok

Az ukrajnai helyzetről szólva azt mondta, hogy Kijev továbbra is eredményesen védekezik, miközben az orosz hadsereg havi szinten 30-35 ezer főt veszít. Kiemelte, hogy a szövetségesek folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ukrajna megkapja a harc folytatásához és a városok, valamint a létfontosságú infrastruktúra védelméhez szükséges fegyverrendszereket és légvédelmi eszközöket.

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Rutte külön megköszönte az Egyesült Államoknak, hogy továbbra is biztosítja a Patriot légvédelmi rendszerek elfogórakétáit, amelyek kulcsfontosságúak Ukrajna számára.

Mark Rutte szerint Donald Trump sokat tett Ukrajnáért

Fotó: Európai Tanács

Donald Trump amerikai elnök szerepéről szólva Mark Rutte azt mondta: az elnök sokat tett Ukrajnáért, mivel tavaly februárban újraindította a párbeszédet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárása érdekében. Hangsúlyozta, hogy az Ukrajnának nyújtott kulcsfontosságú katonai támogatás, köztük a Patriot-rendszerekhez szükséges elfogórakéták szállítása, amerikai döntések nyomán valósul meg, európai és kanadai finanszírozással.

Az amerikai védelmi miniszterről szólva a NATO-főtitkár úgy fogalmazott, Pete Hegseth „nagy barátja a szövetségnek.” Tavaly februárban világossá tette, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben elkötelezett a NATO mellett, ugyanakkor elvárja, hogy „Európa és Kanada költségvetési szempontból közelítsen az amerikai szinthez”.

Rutte emlékeztetett arra, hogy az európai országok és Kanada 2025-ben több mint 90 milliárd dollárral költenek többet védelemre, mint egy évvel korábban, ami csaknem 20 százalékos növekedést jelent.

Így látja az amerikai védelmi miniszter

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a tanácskozásra érkezve elmondta: a NATO-nak ismét valódi katonai szövetséggé kell válnia, amely képes az elrettentésre és vezető szerepet vállal Európa hagyományos védelmében. A tárcavezető szerint a hidegháború utáni időszakot követően a szövetségnek ismét „keményvonalas” katonai szövetséggé kell válnia, amely valódi katonai képességekkel rendelkezik, képes az elrettentésre az európai kontinensen, és meghatározó szerepet játszik Európa hagyományos védelmében.

Hangsúlyozta, hogy a hágai NATO-csúcstalálkozón számos kötelezettségvállalás született, amelyek végrehajtásában több tagállam előrelépést tett, ugyanakkor egyes országoknak még növelniük kell erőfeszítéseiket.

„Erről őszintén fogunk beszélni, négyszemközt és nyilvánosan egyaránt. Úgy gondolom, fontos, hogy a barátok őszinték legyenek egymással és segíteniük kell egymást abban, hogy megfeleljenek a feladatoknak”.

Hegseth kiemelte, hogy a Trump-kormányzat nem csupán szavakban, hanem tettekben is bizonyítja elkötelezettségét. Emlékeztetett arra, hogy a 2027-es pénzügyi évre az Egyesült Államok 1500 milliárd dolláros védelmi beruházást tervez, amely szerinte egyértelmű üzenetet küld a világnak.

Mint mondta, az amerikai kormányzat célja a katonai képességek fejlesztése, a védelmi ipari bázis megerősítése és a „szabadság arzenáljának” kiépítése, amely elsősorban az Egyesült Államok és érdekeinek védelmét szolgálja, ugyanakkor a NATO és a szövetséges országok biztonságát is erősíti. A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi fenyegetésekre nem elegendő pusztán reagálni vagy beszélni róluk, hanem határozott cselekvésre van szükség.