Erre vajon mit lép a magyar kormány: újabb szivattyúállomást bombázott Ukrajna

Pénteken a Barátság kőolajvezeték egy állomása elleni, a magyar kormány által hevesen elítélt támadások után újra egy fontos orosz szivattyúállomásra mértek csapást a magyar származású ukrán parancsnok, Robert Brovdi (Bródi Róbert) irányította ukrán drónok – közölte a Kyiv Independent az ukrán vezérkar beszámolója nyomán.

Az oroszországi Brjanszki területen, a belarusz határnál fekvő Najtopovicsi közelében lévő szivattyúállomás fontos szerepet játszik az ukrán fronton harcoló orosz egységek üzemanyag-ellátásában, éves kapacitását 10,5 millió tonnára becsülik. A közelben található a korábban megtámadott, a Barátság kőolajvezeték részeként működő unyecsai szivattyúállomás is.

A támadásról kiadott felvételeken hatalmas lángokat lehet látni, a helyi orosz kormányzó azonban nem említette a csapást a pénteki ukrán támadásról szóló beszámolójában, amelyben az ukrán drónok megsemmisítéséről számolt csupán be.