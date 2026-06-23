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Külpolitika Magyar Péter Robert Fico Visegrádi Négyek

Erről beszéltek a V4-ek magyarországi találkozója után a miniszterelnökök

mfor.hu

Az együttműködés fontosságát hangsúlyozták.

A Visegrádi Négyek újjáélesztését és a közép-európai együttműködés megerősítését hangsúlyozták a Gödöllőn tartott V4-csúcson részt vevő kormányfők. Magyar Péter magyar miniszterelnök a találkozó után úgy fogalmazott: „The V4 is back”, vagyis a visegrádi együttműködés visszatért. Kiemelte, hogy erős és hiteles V4-et kívánnak építeni, amely meghatározó hangot képvisel Európában – további részletek laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikkében

A felek egyetértettek a kohéziós források és a közös agrárpolitika fontosságában, valamint abban, hogy megfizethető energiaárakra és az energiabiztonság erősítésére van szükség. Szó esett energetikai és közlekedési folyosók fejlesztéséről is. Magyar Péter közölte, támogatják a hamarosan kezdődő szlovák V4-elnökség programját, és megállapodtak abban, hogy az uniós csúcstalálkozók előtt rendszeresen egyeztetnek majd.

A szlovák elnökség négy pillére:

  • a versenyképesség megerősítése egész Közép-Európában, energiaárak csökkentése, itt külön kiemelte Fico a kínai energiaügyek kérdéseket is
  • az Európai Unió bővítése, Fico szerint itt fontos hangsúlyozni, hogy mindegyik országnak teljesíteni kell a csatlakozási feltételeket
  • védelmi ipar együttműködés, harc a migráció ellen
  • emberi kapcsolatok erősítése, a Visegrádi Alap további támogatása

Robert Fico hangsúlyozta a V4+ fontosságát is, az együttműködés erősítését olyan országokkal, amelyek partnerek, kiemelve említett itt Írországot.

Jó hangulatban és bizakodva találkoztak a miniszterelnökök
Jó hangulatban és bizakodva találkoztak a miniszterelnökök
Fotó: Facebook/Magyar Péter

Andrej Babiš cseh miniszterelnök szintén az energiaárak csökkentésének szükségességét emelte ki, emellett a migrációról, a versenyképességről, a szén-dioxid-kvótákról és az uniós pénzügyi keretekről is tárgyaltak. Donald Tusk lengyel kormányfő szerint a V4 sajátos hangot adhat Európának, és külön megköszönte Magyar Péternek a csúcstalálkozó összehívását.

A sajtótájékoztatón a V4 korábbi meggyengüléséről is kérdezték a vezetőket. Magyar Péter szerint elsősorban a magyar–lengyel kapcsolatok romlása okozta a törést, amit az előző magyar kormány Oroszországhoz fűződő viszonya és a Lengyelországban körözött volt lengyel miniszterek befogadása is súlyosbított.

Donald Tusk válaszában Orbán Viktort említette. Mint mondta, 30 éve ismeri, sokáig duettben működtek hasonló világnézettel. Mint mondta, ő nem változott világnézeti kérdésekben, Orbán Viktor viszont nagyon megváltozott, így nem tudtak tovább együttműködni. Szavai szerint vannak világnézeti különbségek most is, de míg korábban bizonyos határok átlépése ellehetetlenítette a további munkát, ez azonban most nem fog megtörténni, mert nem lépik át ezeket újból.

A V4+ együttműködés lehetséges partnerei között az osztrák és a német kormányfőt, valamint az ír miniszterelnököt is megemlítették. A Benes-dekrétumokra vonatkozó kérdésre Robert Fico azt válaszolta, hogy a találkozón kizárólag a visegrádi együttműködésről tárgyaltak, ugyanakkor mindent megtesznek a jó magyar–szlovák kapcsolatok fenntartásáért. Magyar Péter szerint a jövőben sor kerülhet kétoldalú találkozóra is a szlovák kormányfővel.

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