Érzékeny területeket is érint az újabb uniós paktum

Ahogy nemrég megírtuk távoli kincseket hozhat a kontinensre az Európai Unió.
Ursula von der Leyenék viszont a kereskedelmi megállapodás mellett stratégiai és védelmi partnerségről is megállapodtak Ausztráliával – írta a Telex.
Ennek értelmében az EU és Ausztrália szorosabban együttműködik majd a kibervédelem, a tengeri védelem és a hibrid fenyegetések elleni védekezés terén, és közös hadgyakorlatokat is tartanak majd európai és ausztrál egységek.
Az EU az elmúlt időszakban több szabadkereskedelmi egyezményt is kötött, amelyekkel részben az Egyesült Államokkal megromlott gazdasági viszonyra és a kereskedelmi háborúk okozta globális helyzetre reagál. Az Európai Bizottság Indiával és Indonéziával is lezárta már a tárgyalásokat, az Európai Tanács pedig idén januárban hagyta jóvá a latin-amerikai országokat tömörítő Mercosurral kötött megállapodást.