Érzékeny területeket is érint az újabb uniós paktum

Ahogy nemrég megírtuk távoli kincseket hozhat a kontinensre az Európai Unió.

Ursula von der Leyenék viszont a kereskedelmi megállapodás mellett stratégiai és védelmi partnerségről is megállapodtak Ausztráliával – írta a Telex.

Ennek értelmében az EU és Ausztrália szorosabban együttműködik majd a kibervédelem, a tengeri védelem és a hibrid fenyegetések elleni védekezés terén, és közös hadgyakorlatokat is tartanak majd európai és ausztrál egységek.

Kapcsolódó cikk Szenvedést és bizonytalanságot ígérnek a profik a világnak Tartósan magas lehet az olajár is.

Az EU az elmúlt időszakban több szabadkereskedelmi egyezményt is kötött, amelyekkel részben az Egyesült Államokkal megromlott gazdasági viszonyra és a kereskedelmi háborúk okozta globális helyzetre reagál. Az Európai Bizottság Indiával és Indonéziával is lezárta már a tárgyalásokat, az Európai Tanács pedig idén januárban hagyta jóvá a latin-amerikai országokat tömörítő Mercosurral kötött megállapodást.