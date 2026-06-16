Eszméletlen: a FIFA Trumpnak adhatja a foci-vb aranyserlegét

A magát minden esetben a politika fölé vagy legalábbis attól jócskán távolra dimenzionáló sport egy megkülönböztetett ága, a labdarúgás előre tolja a világ talán legismertebb, és jelenleg talán legmegosztóbb vezéralakját:

Az Egyesült Államok elnökét, Donald Trumpot. Ő lehet ugyanis az, aki minden protokollal szembe menve először kaparinthatja meg az egyébként az amerikai kontinensen zajló világbajnokság arany kupáját, hogy átadja a tornagyőztesnek.

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Erről szól legalábbis az a Telex által is szemlézett cikk, mely szerint az amerikai elnököt már tájékoztatták arról, hogy

a FIFA azt szeretné, ha ő adná át a győztesnek járó világbajnoki trófeát.

Erre a július 19-én New Yorkban rendezett döntő végén kerülhet sor. A záróünnepségre mind a mexikói, mind a kanadai tisztviselőket meghívják – közölte saját értesdüléseit a Talksport.

Pikáns, nem?

A hagyománnyal szembemenő gesztust azután teheti a Gianni Infantino által irányított FIFA, hogy Trump egy korábbi kupaátadóhoz már sajátos botránnyal járult hozzá. Jól ki is fütyülték a drukkerek.