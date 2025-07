Az EU zöld jelzést ad Bulgária eurócsatlakozására

A döntés értelmében Bulgária 2026. január 1-jétől vezetheti be az eurót, a bolgár leva és a közös uniós fizetőeszköz közötti átváltási árfolyamot pedig hivatalosan is rögzítették. Ugyanezen a napon az Európai Parlament képviselőinek túlnyomó többsége is támogatta az ország csatlakozási kérelmét – foglalja össze a Telex.

A Tanács közleménye szerint az euró bevezetését követő egy évben az árakat kötelezően két pénznemben – levában és euróban – kell feltüntetni.

A korábbi csatlakozások tapasztalatai alapján az átállás egy egyszeri, 0,1–0,3 százalékos inflációs többlettel járhat, hosszabb távon azonban az euró stabilizáló hatással bír, részben az export- és importügyletek átváltási költségeinek megszűnése révén.

A közlemény kiemeli, hogy Dániát leszámítva minden EU-tagállam jogi kötelezettsége az euró bevezetése, ugyanakkor az átállás ütemezéséről és módjáról minden tagállam maga dönthet.

Szófiában sokan az ortodox hagyományt követik

Fotó: Wikipédia

Népszavazást tartanának róla az ellenzők

Rumen Radev bolgár elnök népszavazást kezdeményezne az euró bevezetéséről, ám a Politico szerint a bolgár alkotmánybíróság várhatóan nem engedélyezné a referendumot, és a parlamenti többség is támogatja az eurócsatlakozást. Az euró ellen ugyanakkor több alkalommal tüntettek, sőt, az Európai Unió szófiai képviseletét is megrongálták.

A májusban közzétett Eurobarometer-felmérés szerint a bolgár lakosság megosztott az ügyben: csupán 43 százalék támogatja az euró bevezetését és a gazdasági uniót, míg 50 százalék elutasítja azt.

Ezzel szemben Magyarországon 68 százalék támogatja az eurócsatlakozást, és 28 százalék ellenzi.