Európa megmozdult Putyin rakétatesztje után

A Szarmat interkontinentális rakéta sikeres indításáról tett jelentést kedden Szergej Karakajev vezérezredes, az orosz hadászati rakétacsapatok parancsnoka Vlagyimir Putyin elnöknek. Putyin az új Szarmat komplexumot a világ legnagyobb hatóerejű rakétájának nevezte.

„A szállított harci töltet összhatóereje több mint négyszerese bármelyik létező, legerősebb nyugati megfelelője hatóerejének” – mondta.

A rakéta nemcsak ballisztikus, hanem szuborbitális pályán is képes haladni, a repülési távolsága pedig meghaladja a 35 ezer kilométert. Ez lehetővé teszi számára az összes jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszer áttörését.

Bejelentette, hogy az első Szarmat rendszerrel felszerelt rakétaezredet még az év végéig szolgálatba állítják. Kitért rá, hogy Oroszország a 2000-es évek eleje óta korszerűsíti nukleáris elrettentő erejét, azóta, hogy az Egyesült Államok kilépett a rakétavédelmi rendszereket tiltó (ABM) szerződésből.

„Megjelent nálunk a Kinzsal közepes hatótávolságú, légi indítású hiperszonikus rakéta, amely 2017 óta áll hadrendben. Ezt alkalmazzák különleges hadműveletben, de fejlesztése, egyebek között a nem nukleáris felszereltségű változata pontosságának növelése, továbbra is folyik” – hangoztatta Putyin.

Gyakorlatilag befejeződtek a Poszejdon legénység nélküli tengeralattjáró és a Burevesztnyik globális hatótávolságú hiperszonikus manőverező robotrepülőgép fejlesztési munkálatai. Tavaly óta pedig harci készenlétben áll az Oresnyik közepes hatótávolságú, szárazföldi bázisú komplexum, amely szintén felszerelhető nukleáris robbanófejekkel.

Antiballisztikus koalíció alakul

Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy „antiballisztikus koalíció” létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében.

„Fokozatosan haladunk előre a ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásának kérdésében, és egy antiballisztikus koalíciót hozunk létre. Ezt érdemes megvalósítani, és most közelebb vagyunk az eredményhez, mint valaha. A mai egyeztetésen 13 ország és a NATO főtitkárának hivatala képviseltette magát” – tette hozzá.

(MTI)