3p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Külpolitika Oroszország Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Európa megmozdult Putyin rakétatesztje után

mfor.hu

Oroszország tesztelte a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétát, közben Zelenszkij bejelentette, Ukrajna 13 országgal és a NATO-val közösen antiballisztikus koalíciót alakít.

A Szarmat interkontinentális rakéta sikeres indításáról tett jelentést kedden Szergej Karakajev vezérezredes, az orosz hadászati rakétacsapatok parancsnoka Vlagyimir Putyin elnöknek. Putyin az új Szarmat komplexumot a világ legnagyobb hatóerejű rakétájának nevezte.

„A szállított harci töltet összhatóereje több mint négyszerese bármelyik létező, legerősebb nyugati megfelelője hatóerejének” – mondta.

A rakéta nemcsak ballisztikus, hanem szuborbitális pályán is képes haladni, a repülési távolsága pedig meghaladja a 35 ezer kilométert. Ez lehetővé teszi számára az összes jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszer áttörését.

Bejelentette, hogy az első Szarmat rendszerrel felszerelt rakétaezredet még az év végéig szolgálatba állítják. Kitért rá, hogy Oroszország a 2000-es évek eleje óta korszerűsíti nukleáris elrettentő erejét, azóta, hogy az Egyesült Államok kilépett a rakétavédelmi rendszereket tiltó (ABM) szerződésből.

„Megjelent nálunk a Kinzsal közepes hatótávolságú, légi indítású hiperszonikus rakéta, amely 2017 óta áll hadrendben. Ezt alkalmazzák különleges hadműveletben, de fejlesztése, egyebek között a nem nukleáris felszereltségű változata pontosságának növelése, továbbra is folyik” – hangoztatta Putyin.

Gyakorlatilag befejeződtek a Poszejdon legénység nélküli tengeralattjáró és a Burevesztnyik globális hatótávolságú hiperszonikus manőverező robotrepülőgép fejlesztési munkálatai. Tavaly óta pedig harci készenlétben áll az Oresnyik közepes hatótávolságú, szárazföldi bázisú komplexum, amely szintén felszerelhető nukleáris robbanófejekkel.

Antiballisztikus koalíció alakul

Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy „antiballisztikus koalíció” létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében.

„Fokozatosan haladunk előre a ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásának kérdésében, és egy antiballisztikus koalíciót hozunk létre. Ezt érdemes megvalósítani, és most közelebb vagyunk az eredményhez, mint valaha. A mai egyeztetésen 13 ország és a NATO főtitkárának hivatala képviseltette magát” – tette hozzá.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már látni, mikor érkezik a gigahitel Ukrajnának

Már látni, mikor érkezik a gigahitel Ukrajnának

Drónokra fordítják az első pénzeket.

Üzenetet küldtek az ukránok Magyar Péteréknek

Egy javaslatcsomagot hoznának.

Nemcsak Magyarországnál ketyeg az óra: itt is több százmilliónyi EU-s pénz veszhet el

Nemcsak Magyarországnál ketyeg az óra: itt is több százmilliónyi EU-s pénz veszhet el

A balkáni országok is gondban vannak.

Trump személyesen intézte el, hogy befogadják a Magyarországról elszökött lengyel politikust

Trump személyesen intézte el, hogy befogadják a Magyarországról elszökött lengyel politikust

Külügyminiszterére sem hallgatott. 

A vétó-politika vége: elmondta Orbán Anita, hogy milyen lesz az új külügyi vezetés

A vétó-politika vége: elmondta Orbán Anita, hogy milyen lesz az új külügyi vezetés

A leendő Tisza-kormány legfontosabb külpolitikai célkitűzéseiről beszélt a párt külügyminiszterjelöltje, Orbán Anita, a parlament Külügyi Bizottsága előtt tartott meghallgatásán, május 11-én. A fókuszban Európa, a nyugati szövetségi rendszer lesz, a fő cél pedig a bizalom helyreállítása.

Nyilatkozott egyet friss menedékéből a messzire szökő politikus

Nyilatkozott egyet friss menedékéből a messzire szökő politikus

Egy lengyel tévétársaságnak beszélt.

Nagyágyúk egymás közt: Trump Kínába repül

Nagyágyúk egymás közt: Trump Kínába repül

Közel egy évtized után érkezik amerikai elnök a távol-keleti országba.

Nem jó irány: Trump megint a plafonon van az iráni tervek miatt

Nem jó irány: Trump megint a plafonon van az iráni tervek miatt

Lesöpörte az asztalról az enyhülést segítő lépéseket.

Walter Richárd

Kiszabadult a gázai segélyflottilla minden tagja, a magyar aktivista szerint őt is megverték

Az izraeli hatóságok vasárnap kiutasítottak két aktivistát – egy spanyol és egy brazil állampolgárt –, akiket korábban a Gázai flottilla fedélzetén tartóztattak le, jelentette be az izraeli külügyminisztérium.

Már az Egyesült Államokban van a lengyel miniszter, akinek még az Orbán-kormány adott menedékjogot

Már az Egyesült Államokban van a lengyel exminiszter, akinek az Orbán-kormány adott menedékjogot

Elhagyta Magyarországot Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter, akit hazájában számos bűncselekménnyel gyanúsítanak. A lengyel politikust, akit az előző magyar kormány politikai menedékjogban részesített, egy amerikai repülőtéren fényképezték le vasárnap – jelentette a lengyel sajtó és annak nyomán a PAP lengyel hírügynökség.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG