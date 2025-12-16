Európa nemzetközi bizottságot hoz létre az ukrajnai háborús károk rendezésére

Aláírta az Európai Bizottság az Európai Unió nevében az Ukrajnára vonatkozó nemzetközi kártérítési bizottság létrehozásáról szóló egyezményt Hágában kedden – jelentette az MTI.

Az egyezményt Kaja Kallas, kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselő, európai bizottsági alelnök, valamint Michael McGrath, a demokráciáért, igazságügyért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős uniós biztos látta el kézjegyével. Az aláírásra a strasbourgi székhelyű Európa Tanács és Hollandia által rendezett diplomáciai konferencián került sor, amelyen részt vett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.

Az ukrajnai kártérítési bizottság felállításáról szóló egyezmény aláírása

Fotó: X/Kaja kallas

„Minden orosz háborús bűncselekménynek következményekkel kell járnia az elkövetői számára” – mondta Zelenszkij, mielőtt 34 európai vezető aláírta a bizottság hivatalos létrehozásáról szóló egyezményt a keddi hágai találkozón. „Pontosan itt kezdődik az igazi út a békéhez” – tette hozzá. „Nem elég Oroszországot megállapodásra kényszeríteni. Nem elég megakadályozni az öldöklést. El kell fogadtatnunk Oroszországgal, hogy vannak szabályok a világban – számol be róla a Reuters.

Kárigények bejelentése

A bizottság létrehozása nem jelenti azt, hogy az ukránok gyors kártérítésre számíthatnak a károkért. A Hollandiában székelő bizottság által megítélt kártérítések kifizetésének részleteit még ki kell dolgozni.

„A cél az, hogy érvényesített kárigényeket kapjunk, amelyeket végül Oroszország fizet ki. Valójában Oroszországnak kell fizetnie; ez a bizottság nem vállal garanciát a kártérítésekre” – mondta David van Weel holland külügyminiszter.

Több mint 50 állam és az EU fogalmazta meg az Európa Tanács egyezményét a bizottság létrehozásáról, amely legalább 25 aláíró általi ratifikálás után lépne hatályba, feltéve, hogy elegendő forrást biztosítottak a működésének finanszírozásához.

A bizottság – az Ukrajna számára létrehozott nemzetközi kártérítési mechanizmus második része – felülvizsgálja, értékeli és dönt az Európa Tanács által 2023-ban létrehozott Ukrajna Kárainak Nyilvántartásába benyújtott kártérítési igényekről, és eseti alapon határozza meg a kártérítés összegét.

A kártérítési igényeket a 2022. február 24-i invázió során vagy azt követően Ukrajnában vagy Ukrajna ellen elkövetett orosz cselekmények által okozott károkért, veszteségekért vagy sérülésekért lehet benyújtani. A javaslattervezet szerint a nemzetközi jog megsértésére vonatkozó kereseteket az érintett magánszemélyek, vállalatok vagy az ukrán állam is benyújthatják.

A már kétéves kárnyilvántartás, amelyet a kárigénybizottság vesz át, már több mint 86 ezer kárigényt kapott ukrán magánszemélyektől, szervezetektől és közintézményektől, számos kategóriában, új lapon.

A folyamat részeként az Európai Unió továbbra is dolgozik egy különleges nemzetközi törvényszék létrehozásán, amely az Ukrajna elleni agresszióért legnagyobb felelősséget viselő orosz politikai és katonai vezetők elszámoltatását szolgálná. Emellett az EU támogatja az ukrán hatóságokat a nemzetközi bűncselekmények kivizsgálásában és üldözésében, valamint további forrásokat biztosít a Nemzetközi Büntetőbíróság munkájához is.

Kérdés, hogy mit szól ehhez Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: Depositphotos

Lehetséges amnesztia

A Kreml tagadja az orosz erők ukrajnai háborús bűncselekményekkel kapcsolatos vádakat. Az EU azon javaslatát is illegálisnak minősítette és megtorlással fenyegetőzött, hogy a befagyasztott orosz vagyont felhasználják Ukrajna védelmi és költségvetési szükségleteinek finanszírozására.

Az ukrajnai visszaélések áldozatainak kártalanítására vonatkozó terveket – a szexuális erőszaktól és a gyermekek deportálásától kezdve a vallási helyek lerombolásáig – bonyolíthatja a háborús atrocitásokra vonatkozó amnesztia beillesztése a békemegállapodásba, amelyet korábban Donald Trump amerikai elnök kormánya javasolt.

A Világbank a következő évtized újjáépítésének költségét 524 milliárd dollárra (447 milliárd euróra) becsülte, ami közel háromszorosa Ukrajna 2024-es gazdasági teljesítményének.

Ez a szám azonban csak 2024 decemberéig érvényes, és nem tartalmazza az idén okozott károkat, amikor az orosz drón- és rakétatámadások fokozódtak a közművek, a közlekedés és a polgári infrastruktúra elleni kampányban.