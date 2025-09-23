Európa országai a pokolra jutnak – figyelmeztetett az amerikai elnök

A teljes beszéd főbb gondolatait a The Guardian foglalja össze röviden:

Donald Trump gúnyolta Oroszországot is, amiért nem tudott előrelépést elérni az Ukrajna elleni háborújában, mondván, hogy ennek „csak egy gyors kis csetepaténak kellett volna lennie”, de „rossz színben tünteti fel őket”, mivel „három éve harcolnak”.

Sürgette az európai vezetőket, hogy „azonnal hagyják abba az összes energiafelvásárlást Oroszországtól”, mivel különben „mindannyian sok időt vesztegetünk”, mivel „ők finanszírozzák a háborút önmagukkal szemben”.

Donald Trump kissé nyers stílusáról is ismert

Fotó: Depositphotos

Trump ismételten támadta az európai migrációs megközelítést, és azt mondta, hogy a kontinens „komoly bajban” van, miközben fenntartotta azt a szélsőjobboldali álláspontot, miszerint „illegális bevándorlók hadereje támadja” a kontinmenst. „Ideje véget vetni a nyitott határok kudarcba fulladt kísérletének” – jelentette ki, miközben figyelmeztette a vezetőket, hogy „országaitok a pokolra jutnak”, különösen Londont piszkálta a saría joggal kapcsolatos teljesen hamis állításával – írja a brit lap.

Bírálta Európa zöld politikáját is, a klímaváltozást „a világ valaha elkövetett legnagyobb átverésének” és „zöld átverésnek” nevezve, figyelmeztetve az európaiakat, hogy a klímaváltozási politikák és a bevándorlás „ez a kétfarkú szörnyetege” „mindent elpusztít maga után”.

A magas áramár öl

Továbbá az ember okozta globális felmelegedés által okozott európai hőség okozta halálesetek számának növekedését a magas áramáraknak tulajdonította, „a globális felmelegedés átverését” okolva.