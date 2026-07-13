2p
Külpolitika Klímaváltozás

Európában 10 ezer többlethalálozást jegyeztek fel a június végi hőhullám idején

mfor.hu

Az áldozatok döntő többsége 65 év feletti.

Az európai országok több mint 10 ezer többlethalálozást jelentettek a kontinens nyugati részét június végén sújtó hőhullám idején – számolt be róla az az európai országok halálozási adatait összesítő European Mortalitiy Monitoring Project.

Mintegy 9 ezer fő 65 éven felüli volt a többlethalálozások áldozatai közül. A szélsőséges hőség hőgutát okozva vezethet halálozáshoz, de a meglévő – szív- és érrendszeri vagy légúti – betegségekkel súlyosbítva is halálos kimenetelű lehet, főként az idősebbek esetében.

Lasse Vestergaard főorvos merőben szokatlannak nevezte ezt a kiugró mértékű többlethalálozást az évnek ebben a szakaszában. Hozzátette, hogy nehéz lenne mással magyarázni a többlethalálozásokat, mint a rendkívüli hőhullámmal.

A 27 európai ország halálozási statisztikáiból a jelentéshez a június 22. és 28. közötti hét többlethalálozási adatait vették figyelembe. A számok ugyan nem csak a hőhullám okozta hőség miatti halálozásokat mutatták, de a tudósok más jelentős, többlethalálozásokat okozó tényezőt – mint például a koronavírus-járvány – nem találtak.

A hőhullám Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és más országokban június végén érte el a csúcspontját. A jelentésben vizsgált európai országok együttes halálozási aránya a június utolsó hetét megelőző nyolc hétben átlagosan heti 500 halálesettel maradt el a szokásos szinttől. A jelentés szerzői megjegyezték, hogy mivel a következő hetekben egyre több adat érkezik be, ez ennek fényében még változhat. A European Mortalitiy Monitoring Project az egyes országokra vonatkozó többlethalálozási adatokat nem közölte, de azt kiemelte, hogy Franciaországban és Belgiumban regisztráltak június utolsó hetében a legnagyobb többlethalálozási arányt.

A belga közegészségügyi intézet, a Sciensano adatai szerint az elmúlt 26 év hőhullámait tekintve az idei alatt történt a legnagyobb arányú többlethalálozás. Egy másik, szintén ma publikált tanulmány becslése szerint Angliában és Walesben 2 700 ember vesztette életét a májusi és júniusi hőhullámok idején a hőséggel összefüggő okok miatt. A halálozások 42 százalékát a globális felmelegedés miatt fokozódó hőhullámok okozták az Imperial College London, a brit Met Office és a London School of Hygiene & Tropical Medicine megállapításai szerint.

 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újra Iránt lőtte az Egyesült Államok

Újra Iránt lőtte az Egyesült Államok

A kora esti órákban indított művelet célja az amerikaiak szerint Irán képességeinek további gyengítése volt, hogy ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást és veszélyeztetni a szabad áthaladást a Hormuzi-szorosban.

Zelenszkij most jelentette be: távozik az ukrán kormányfő

Zelenszkij most jelentette be: távozik az ukrán kormányfő

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap bejelentette, hogy kezdeményezte Julija Szviridenko kormányfő leváltását.

Észak-Macedónia vezeti a betört ablakú Ryanair-járaton történt baleset vizsgálatát

Észak-Macedónia vezeti a betört ablakú Ryanair-járaton történt baleset vizsgálatát

Három embert szállítottak kórházba.

Messze még a nyugvópont: Irán legfőbb vezetője bosszút ígért Ali Hamenei haláláért

Messze még a nyugvópont: Irán legfőbb vezetője bosszút ígért Ali Hamenei haláláért

Az idősebb Hamenei gyászszertartásán többen Trump halálát követelték.

Magyarország mostantól az Európai Ügyészség tagja

Magyarország mostantól az Európai Ügyészség tagja

Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság elfogadta az erről szóló határozatot.

Egyik nap tárgyalás, másik nap támadás

Egyik nap tárgyalás, másik nap támadás

Washington közölte, hogy diplomáciai erőfeszítések zajlanak a helyzet enyhítése érdekében, ugyanakkor a CNN arról számot be, hogy az Egyesült Államok továbbra is fenntartja a katonai opció lehetőségét, miközben újabb iráni csapásokról érkeztek jelentések.

Kármán András egyeztetése Rachel Reeves brit pénzügyminiszterrel

Ma végleg eldől a magyar uniós pénzek sorsa

Brüsszelben ma bólinthatnak rá az uniós pénzekkel kapcsolatos magyar kormányzati tervekre.

Futball-vb: egyre közelebb az újabb világbajnoki címhez a franciák

Futball-vb: egyre közelebb az újabb világbajnoki címhez a franciák

Marokkó kiejtésével Franciaország sorozatban harmadszor elődöntős.

Putyin felpörgetheti az Ukrajna elleni támadásokat, esze ágában sincs békét kötni

Putyin felpörgetheti az Ukrajna elleni támadásokat, esze ágában sincs békét kötni

Donald Trump ugyan ismét azt mondta, közel a megállapodás, Vlagyimir Putyin és orosz kormányközeli források is cáfolták ezt. Sőt, az Ukrajnával szomszédos országok NATO-bázisai sincsenek biztonságban. 

Orbán Anita: a NATO erősebb, mint valaha

Orbán Anita: a NATO erősebb, mint valaha

Ezt a külügyminiszter csütörtöki Facebook-videójában jelentette ki. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG