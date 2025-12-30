2p
Külpolitika Donald Trump Orbán Viktor Robert Fico Vlagyimir Putyin XIV. Leó pápa Oroszország

Európából kevesen kaptak újévi jókívánságokat Putyintól – Orbán Viktor kapott levelet?

mfor.hu

Újévi figyelmesség a Kreml urától.

Újévi jókívánságokat küldött Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai hivatali partnerének, Donald Trumpnak – közölte kedden a Kreml sajtószolgálata.

A tájékoztatás szerint Putyin korábban már küldött karácsonyi üdvözlő üzenetet Trumpnak, majd a két államfő között személyes meleg üdvözletválás is történt a karácsonyi és újévi ünnepek alkalmából vasárnapi telefonbeszélgetésük során. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója közölte, hogy a két elnök kölcsönösen boldogságot kívánt Oroszország, illetve az Egyesült Államok népének.

Az orosz elnöki hivatal sajtószolgálata szerint Putyin karácsonyi és újévi üdvözletet küldött a BRICS-partnerországok, köztük Brazília, India, Kína, Dél-Afrika, valamint a globális Dél és Kelet más államai, továbbá a FÁK-országok többsége vezetőinek is.

Az európai vezetők közül Putyin a Kreml felsorolása értelmében újévi üdvözletet küldött Aleksandar Vucic szerb elnöknek, valamint Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnöknek. További NATO-ország vezetőjeként üdvözletet kapott Moszkvából Recep Tayyip Erdogan török elnök is.

Putyin köszöntötte XIV. Leó pápát és számos volt külföldi vezetőt, köztük Gerhard Schröder volt német kancellárt, Nurszultan Nazarbajev volt kazah elnököt és Raúl Castro volt kubai vezetőt is. Jókívánságokat kapott az orosz elnöktől Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vučić: az USA szerint a Mol heteken belül átveheti a NIS-t a Gazpromtól

Vučić: az USA szerint a Mol heteken belül átveheti a NIS-t a Gazpromtól

Január 23-ig megszülethet a megállapodás a Szerbiai Kőolajipari vállalat átvételéről, így tovább működhet. A Gazpromnak és a Gazpromnyeftnek egyelőre többségi tulajdona van a NIS-ben.

Ukrajna további támogatása a legfontosabb az Európai Tanács új soros elnökének

Ukrajna további támogatása a legfontosabb az Európai Tanács új soros elnökének

A következő fél évben Ciprus lesz az Európai Tanács elnöke: napirendjükön Ukrajna további támogatása és a belső égésű motorok jövőjéről szóló javaslatok megvitatása is szerepel.

Még izgulhat Orbán Viktor szövetségese a boszniai Szerb Köztársaságban

Még izgulhat Orbán Viktor szövetségese a boszniai Szerb Köztársaságban

A szavazóhelyek 6 százalékában meg kell ismételni a boszniai szerb elnökválasztást a felmerült szabálytalanságok miatt – közölte csütörtökön Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének választási bizottsága.

Terrortámadással vádolja Oroszország Ukrajnát

Terrortámadással vádolja Oroszország Ukrajnát

Egy hotel és egy kávézó ellen indított csapást Ukrajna.

Zelenszkij és Putyin is újévi beszédet tartott, így látják most a lassan négy éves háborút

Zelenszkij és Putyin is újévi beszédet tartott, így látják most a lassan négy éves háborút

Zelenszkij szerint 90 százalékban kész a békemegállapodás.

Ez nem jött be Putyinnak, már Trump is kételkedik az állítólagos ukrán merényletben

Ez nem jött be Putyinnak, már Trump is kételkedik az állítólagos ukrán merényletben

A CIA igazgatója cáfolhatta azt a hírt, hogy az ukránok Vlagyimir Putyin orosz elnököt vették célba.

Betilthatják a gyerekeknek a közösségimédia-használatot Franciaországban

Betilthatják a gyerekeknek a közösségimédia-használatot Franciaországban

Nem csak a 15 év alattiaknak tiltanák meg a közösségimédia-platformok használatát, hanem az okostelefonokat sem lehetne használni azokban az iskolákban, ahol 15-18 évesek tanulnak. Macron teljes erővel beállt az ügy mögé.

Összekülönbözött a Perzsa-öböl két nagyhatalma, váratlan fejlemények Jemenben

Összekülönbözött a Perzsa-öböl két nagyhatalma, váratlan fejlemények Jemenben

Lecsaptak a szaúdiak, meghátrált az Egyesült Arab Emirátusok.

Rácz András: átlátszó hazugság a Putyin elleni ukrán támadás

Rácz András: átlátszó hazugság a Putyin elleni ukrán támadás

Semmilyen bizonyíték nincs a támadásra. Rácz András és Bendarzsevszkij Anton sem tartja valószínűnek, hogy az történt, amit az oroszok állítanak.

Valami nagyon nem stimmel a Putyin elleni ukrán támadással

Valami nagyon nem stimmel a Putyin elleni ukrán támadással

Lelőttek 89 drónt, de senki nem látott semmit? Nem áll össze a kép.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168