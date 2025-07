Európai Bizottság: Magyarország ugyanolyan korrupt, mint egy éve volt

A korrupció elleni harc és sajtószabadság területén lényegében nincs előrelépés, a fékek és ellensúlyok területén romlott a helyzet, míg az igazságszolgáltatás területén egyedül a bírói fizetésekben van érdemi javulás – állítja az Európai Bizottság most közzétett jogállamisági jelentése. Az évente nyilvánosságra hozott beszámolóban az Európai Bizottság négy területre összpontosítva értékelik a tagállamokban és egyes tagjelölt országokban a jogállamiság helyzetét - írja a Népszava.

Mélyen csalódást keltő a magyar helyzet Michael McGrath, az Európai Bizottság demokráciáért, igazságügyért és jogállamiságért felelős biztosa szerint. A politikus hangsúlyozta a jelentéseket bemutató strasbourgi sajtótájékoztatón, hogy készek további eszközöket is használni a jogállam védelmében, ahogy mintegy 18 milliárd euró Magyarországnak szánt támogatás jelenleg is be van fagyasztva, főként jogállamisági problémák miatt.

Az elmaradt reformok sorában megjegyzi a jelentés, hogy a vagyonnyilatkozatok ellenőrzése és a magas szintű korrupció elleni fellépésben sem volt érdemi előrelépés az elmúlt egy évben. A sajtószabadság területén is lesújtó képet fest az Európai Bizottság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nem elég független, az állami hirdetések elosztása nem átlátható, és a közmédia függetlensége sem biztosított, miközben egyre nő a nyomás a független újságírókon, például a Szuverenitásvédelmi Hivatal és az átláthatóságinak nevezett törvény miatt.

Amíg az összes tagállam a javaslatok közel háromnegyedében tett lépéseket a jogállamiság javítására az elmúlt egy évben, Magyarországon csak egy területen van javulás – derült ki az Európai Bizottság friss jogállamisági jelentésből.