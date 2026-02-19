Európai elfogatóparancs alapján körözik a Magyarországon élő Marcin Romanowskit

Európai elfogatóparancsot adott ki Lengyelország a Magyarországon menekültként élő Marcin Romanowski ellen. A korábbi, konzervatív lengyel kormány igazságügyiminiszter-helyettese 2024-ben kapott menekültjogot, miután a közpénzek felhasználásával kapcsolatban a lengyel hatóságok nyomozni kezdtek az ügyében.

Szintén Magyarországra menekült a korábbi lengyel igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro is, akit 26 vádponttal, köztük hatalmi visszaéléssel és szervezett bűnözői csoport vezetésével vádolnak.

A Reuters azt is megemlíti, hogy a Lengyelországnak járó uniós forrásokat 2023 végén, Donald Tusk kormányfői ciklusának kezdetén oldották fel. Tusk ellenzi Orbán Viktor Ukrajnával kapcsolatos hozzáállását, és a politikáját oroszbarátnak tartja.