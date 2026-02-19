1p

Külpolitika Lengyelország

Európai elfogatóparancs alapján körözik a Magyarországon élő Marcin Romanowskit

A korábbi lengyel igazságügyiminiszter-helyettes, és a korábbi miniszter is Magyarországtól kapott menekültstátuszt, mielőtt a lengyel hatóságok elfogták volna őket.

Európai elfogatóparancsot adott ki Lengyelország a Magyarországon menekültként élő Marcin Romanowski ellen. A korábbi, konzervatív lengyel kormány igazságügyiminiszter-helyettese 2024-ben kapott menekültjogot, miután a közpénzek felhasználásával kapcsolatban a lengyel hatóságok nyomozni kezdtek az ügyében.

Szintén Magyarországra menekült a korábbi lengyel igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro is, akit 26 vádponttal, köztük hatalmi visszaéléssel és szervezett bűnözői csoport vezetésével vádolnak.

A Reuters azt is megemlíti, hogy a Lengyelországnak járó uniós forrásokat 2023 végén, Donald Tusk kormányfői ciklusának kezdetén oldották fel. Tusk ellenzi Orbán Viktor Ukrajnával kapcsolatos hozzáállását, és a politikáját oroszbarátnak tartja. 

András herceg

Ráfaragott gyanús kapcsolatára a korábbi András herceg – őrizetbe vették

A Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatai miatt hivatali visszaéléssel gyanúsítják a brit király testvérét.

A Béketanács alakuló ülése hidegen hagyja az uniós országokat – de vannak kivételek

Magyarország és Bulgária csatlakoznak a Donald Trump által kezdeményezett testülethez, a többi uniós ország kivár, vagy csak megfigyelő.

Irán már csütörtökön rakétákat lő ki – gyakorlatoznak

Csütörtök délelőtt az ország déli légterét lezárták, a pilótáknak kiküldött figyelmeztetés szerint – közölte az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala.

Aggódhat Európa: jön a Donald Trump-féle szabadságportál

A Szabad Európa bezárása után itt van az amerikai külügyminisztérium terve egy olyan online portál megnyitására, amely megkerülné az európai és más térségek hatóságainak tiltását, hogy az ott élők hozzáférjenek a szólásszabadság amerikai vívmányaihoz – köztük állítólagos gyűlöletbeszédhez és terrorista propagandához –, három, a tervet ismerő forrás szerint.

Az Országgyűlés jóváhagyása nélkül vesz részt Orbán Viktor a Béketanácsban

Jogilag jóvá kellett volna hagynia a parlamentnek a Béketanácshoz való csatlakozást, de ez még nem történt meg, miközben Orbán Viktor Washingtonba tart. 

Egyszerre döntött Szlovákia és Magyarország

Szlovákia is épp akkor állította le az Ukrajna felé irányuló dízelt, amikor Magyarország. 

Bejelentést tett Orbán Viktor

Leállítja Magyarország a dízel szállítását Ukrajnába.

Fokozza a kelet-európai régiók támogatását Brüsszel

Az Európai Bizottság átfogó stratégiát fogadott el az EU Oroszországgal, Belarusszal és Ukrajnával határos keleti régióinak nyújtott támogatás fokozása érdekében.

Ha vezetéken nem lehet, tengeren hozatna orosz kőolajat Szijjártó Péter

Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult, hogy tengeri útvonalon is hozathasson orosz kőoaljat, ha a Barátság kőolajvezetéket elzárnák. 

Kellemetlen kérdést kapott Rubio, mégis csak egy évre szól a Magyarországnak járó mentesség?

Az energiaszankciók kérdése Marco Rubio és Orbán Viktor budapesti hétfői sajtótájékoztatóján is szóba került – az amerikai külügyminiszter nem adott egyértelmű választ.

