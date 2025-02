Az Orbán-kormányt már ez is húzza

Kedden az Európai Parlament jogi szakbizottsága megszavazta, hogy az EP is csatlakozzon az Európai Unió Bíróságán zajló perhez, amelyet az Európai Bizottság indított Magyarország ellen a szuverenitásvédelmi törvény miatt. A politikai döntés már korábban megszületett, most pedig a szakbizottság is jóváhagyta a részvételt. A Népszava információi szerint a zárt ajtók mögött zajló szavazáson 19-en támogatták a javaslatot, egy képviselő tartózkodott, egy pedig ellene voksolt.

A per azért indult, mert az Európai Bizottság szerint a szuverenitásvédelmi törvény sérti az uniós jogot. Ez a lépés egy kötelezettségszegési eljárás végső szakasza, miután a Bizottság már néhány hónappal a 2023 végén elfogadott törvény után jelezte aggályait. Mivel Magyarország nem adott érdemi választ a felvetésekre, az ügy bíróság elé került. A magyar kormány azzal érvel, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal célja az ország megvédése a külföldi befolyástól. Az eddigi működése során azonban a Lánczi Tamás vezette hivatal főként civilek és újságírók ellen lépett fel a szuverenitás védelmére hivatkozva.

Orbán Viktor miniszterelnök kiáll a szuverenitás mellett

Fotó: MTI

A Bizottság, és immár az Európai Parlament, érvelése szerint az uniós joggal ellentétes, hogy a Hivatal tevékenységei nagyrészt ki vannak zárva a bírósági felülvizsgálat alól, valamint a törvény szembe állítja egymással a magyar és nem magyar tevékenységeket és érdekeket. Ezek ellentétesek a hátrányos megkülönböztetés európai tiltásával, amely olyan érték, amelyet az Európai Parlament meg akar erősíteni. Ahhoz, hogy az Európai Parlament jogilag peres fél legyen a Bizottság oldalán, az Európai Parlament elnökének kell megbíznia az EP jogászait — írja a Népszava.