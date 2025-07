Európai védővám drágíthatja a hazai húst – figyelmeztet a takarmánygyártó

Mivel a lizin növényi alapanyagokban – mint például a szójababban vagy a szójadarában – is megtalálható, de koncentrált formában jellemzően Kínából érkezik, az ellátás zavara nehezen orvosolható. Az aminosav nem helyettesíthető más alapanyaggal, így az árának emelkedése szinte közvetlenül jelenik meg a húsok fogyasztói árában is – különösen a sertés- és baromfitermékek esetében.

Az Európai Tanács július 11-én szavaz arról az antidömping-vámról, amelyet az Európai Bizottság idén januárban ideiglenes jelleggel vezetett be. A 58,3 és 84,7 százalék közötti mértékű büntetővám hatására a lizin ára rövid idő alatt megduplázódott, ami az UBM becslése szerint mintegy 200 millió eurós többletköltséget okozott az európai takarmánygyártóknak – közölte a cég.

Akár 3–4 százalékkal is emelkedhet a sertés- és baromfihúsok fogyasztói ára Magyarországon, amennyiben az Európai Unió véglegesíti a kínai lizingyártókkal szemben bevezetett védővámot – közölte az UBM, a hazai piac vezető takarmánygyártója.

