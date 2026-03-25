Evakuálni kellett az orosz személyzetet egy légicsapást szenvedett iráni atomerőműből

Újabb csapás érte Iránban a busehri nukleáris erőmű területét, folytatódik az orosz személyzet evakuálása – jelentette be szerdán Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója.

„Újabb támadás érte az iráni Busehr atomerőmű működő 1. blokkját közvetlenül körülvevő területet kedden 21 órakor (moszkvai idő szerint)” - közölte Lihacsov az MTI szerint.

A Roszatom-vezér szerint az atomerőmű körüli helyzet „negatív forgatókönyv szerint alakul”. Hozzátette, hogy a támadásnak nem voltak áldozatai.

Közölte, hogy a Roszatom kedden döntött az orosz személyzet evakuálása harmadik szakaszának előkészítéséről. Az alkalmazottak egy csoportja szerda reggel gépkocsival indult el az iráni-örmény határ felé, és a közeljövőben további két csoportot fognak elszállítani.

„A helyzet normalizálódásáig ideiglenesen a lehető legkisebb létszámra csökkentjük a helyszínen tartózkodó szakembereink számát. A fiaink egészsége és élete mindenkinek a legfőbb prioritás” - idézte Lihacsov nyilatkozatát a Roszatom sajtószolgálata.

Mindeközben – írja az MTI – Izraelben a lakosság szerda hajnalban és délelőtt is számos alkalommal óvóhelyre menekült az Iránból több hullámban indított rakétatámadások elől.

A hadsereg vizsgálatai szerint elfogták a Tel-Aviv és Modiín felé indított rakétákat. Az egyik, Hadera irányába indított lövedék lakatlan területen becsapódott, az ügyet kivizsgálják. A sorozatban kilőtt rakéták egyike sem volt kazettás, mely számos robbanófejre oszlik.

Haderánál, a Földközi-tenger partjánál fekszik Izrael legnagyobb hóerőműve, melyet Irán célba vett. Az áramszolgáltató vállalat bejelentette, hogy az erőművet nem érte találat.

Az izraeli mentőszolgálat vezérigazgatója bejelentette, hogy a szerdai rakétatámadásoknak nincsenek sebesültjei. Észak-Izraelben különösen sok alkalommal jelezte a légvédelem ellenséges lövedékek, rakéták és drónok behatolását.

Az izraeli hadsereg szóvivője eközben közölte, hogy a légierő az elmúlt napokban két központi jelentőségű, tengeri robotrepülőgépek gyártását szolgáló létesítményt támadott Teheránban.

A közlemény szerint a célpontok az iráni védelmi minisztérium irányítása alatt működtek, és a rezsim nagy hatótávolságú tengeri robotrepülőgépeinek fejlesztését és gyártását szolgálták, amelyek gyorsan képesek célpontokat megsemmisíteni tengeren és szárazföldön egyaránt.

A hadsereg közölte azt is, hogy éjszaka a légierő azonosított és megsemmisített egy, Hezbollah-aktivistákból álló csoportot, miután az rakétákat indított a Dél-Libanonban tevékenykedő izraeli erők felé.

A hadsereg szóvivője azt is bejelentette, hogy éjjel Bejrút Dahíja negyedében a Hezbollah parancsnokságait és infrastruktúráját támadták. Köztük az Alamana vállalat néhány, a szervezet által ellenőrzött benzinkútját is célba vették.

Izraeli közlések szerint „az üzemanyagtöltő állomások jelentős gazdasági infrastruktúrát képeztek a terrortevékenység számára, fegyvereket és terroristákat szállító teherautók üzemanyag-ellátását szolgálták, és több millió dolláros bevételt biztosítottak a Hezbollah terrorszervezet működésének finanszírozására.”

Eközben az izraeli védelmi minisztérium a polgári védelemmel együttműködésben kedden gyorsított eljárásban pályázatot tett közzé több száz további mobil óvóhely beszerzésére, az ország különböző pontjain történő telepítésére, különös tekintettel az északi határ menti településekre.

A 81 millió sékeles (mintegy 8 milliárd forintos) közbeszerzésről a közelmúltban döntött a kormány.

Eddig mintegy 1 865 mobil óvóhelyet telepítettek számos északi határ menti településre. A tavaly júniusi 12 napos iráni háború kezdete óta mintegy 120 további óvóhelyet helyeztek ki, és naponta újabb tucatokat szállítanak az aktuális helyzet és a megnövelt gyártási kapacitás függvényében.

A háborúban iráni oldalon több mint 1500 civil, izraeli oldalon mintegy 20 civil vesztette életét. Libanoni oldalon több mint ezer halálos áldozatot jegyeztek fel nemzetközi hírügynökségek szerint.

Újabb ütést vittek be az uktán drónok atz orosz olajiparnak

Újabb gyomrost adott Ukrajna az orosz olajiparnak

Tűz ütött ki az Uszty-Luga kikötőben egy ukrán dróntámadás nyomán – közölte Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi régió kormányzója szerdán a Telegram-csatornáján.

„Végig vele vagyok” – Orbán Viktorról posztolt Donald Trump

„Végig vele vagyok” – Orbán Viktorról posztolt Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.

Ez lehet Donald Trump legújabb iráni béketervében

Ez lehet Donald Trump legújabb iráni béketervében

Az amerikai elnök újabb béktervvel lepte meg Iránt és a világot. Kérdés, hogy mit szólnak ehhez Teheránban.

Szokatlan módon támadta kedden Oroszország Ukrajnát

Szokatlan módon támadta kedden Oroszország Ukrajnát

Rendhagyó módon napközben indult újabb súlyos légitámadás.

Trump szerint Irán végleg lemond az atomfegyverekről

Trump szerint Irán végleg lemond az atomfegyverekről

Donald Trump szerint Irán egy kőolajra és földgázra vonatkozó értékes „ajándékot” adott az Egyesült Államoknak – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden.

ATV, Wéber Balázs

Mi már régóta tudjuk, milyen gyakran telefonál Szijjártó Péter Lavrovval

Erről ő maga beszélt két évvel ezelőtt laptársunknak.  

Zárt ajtók mögött ülésezik a Nemzetvédelmi Bizottság

Minden bizonnyal holnapután pedig jön a Kormányinfó is, ahol közlik majd, mire jutott a bizottság. 

Érzékeny területeket is érint az újabb uniós paktum

Érzékeny területeket is érint az újabb uniós paktum

Az Európai Bizottság elnöke nemrég jelentette be, de máris újabb részletek derültek ki.

Krátert hozott létre a NATO-tagnál lezuhant azonosítatlan drón

Krátert hozott létre a NATO-tagnál lezuhant azonosítatlan drón

Egy hivatalosan ismeretlen eredetű drónként jelölt repülő eszköz robbant fel az egyik európai ország területén.

Satuba fogva – ilyen aknákkal szórta tele Irán a szorost

Satuba fogva – ilyen aknákkal szórta tele Irán a szorost

Nem kímélték a meghatározó tengeri kereskedelmi útvonalat az irániak: egy sor speciális aknát telepítettek.

