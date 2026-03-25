Evakuálni kellett az orosz személyzetet egy légicsapást szenvedett iráni atomerőműből

„Újabb támadás érte az iráni Busehr atomerőmű működő 1. blokkját közvetlenül körülvevő területet kedden 21 órakor (moszkvai idő szerint)” - közölte Lihacsov az MTI szerint.

A Roszatom-vezér szerint az atomerőmű körüli helyzet „negatív forgatókönyv szerint alakul”. Hozzátette, hogy a támadásnak nem voltak áldozatai.

Közölte, hogy a Roszatom kedden döntött az orosz személyzet evakuálása harmadik szakaszának előkészítéséről. Az alkalmazottak egy csoportja szerda reggel gépkocsival indult el az iráni-örmény határ felé, és a közeljövőben további két csoportot fognak elszállítani.

„A helyzet normalizálódásáig ideiglenesen a lehető legkisebb létszámra csökkentjük a helyszínen tartózkodó szakembereink számát. A fiaink egészsége és élete mindenkinek a legfőbb prioritás” - idézte Lihacsov nyilatkozatát a Roszatom sajtószolgálata.

Mindeközben – írja az MTI – Izraelben a lakosság szerda hajnalban és délelőtt is számos alkalommal óvóhelyre menekült az Iránból több hullámban indított rakétatámadások elől.

A hadsereg vizsgálatai szerint elfogták a Tel-Aviv és Modiín felé indított rakétákat. Az egyik, Hadera irányába indított lövedék lakatlan területen becsapódott, az ügyet kivizsgálják. A sorozatban kilőtt rakéták egyike sem volt kazettás, mely számos robbanófejre oszlik.

Haderánál, a Földközi-tenger partjánál fekszik Izrael legnagyobb hóerőműve, melyet Irán célba vett. Az áramszolgáltató vállalat bejelentette, hogy az erőművet nem érte találat.

Az izraeli mentőszolgálat vezérigazgatója bejelentette, hogy a szerdai rakétatámadásoknak nincsenek sebesültjei. Észak-Izraelben különösen sok alkalommal jelezte a légvédelem ellenséges lövedékek, rakéták és drónok behatolását.

Az izraeli hadsereg szóvivője eközben közölte, hogy a légierő az elmúlt napokban két központi jelentőségű, tengeri robotrepülőgépek gyártását szolgáló létesítményt támadott Teheránban.

A közlemény szerint a célpontok az iráni védelmi minisztérium irányítása alatt működtek, és a rezsim nagy hatótávolságú tengeri robotrepülőgépeinek fejlesztését és gyártását szolgálták, amelyek gyorsan képesek célpontokat megsemmisíteni tengeren és szárazföldön egyaránt.

A hadsereg közölte azt is, hogy éjszaka a légierő azonosított és megsemmisített egy, Hezbollah-aktivistákból álló csoportot, miután az rakétákat indított a Dél-Libanonban tevékenykedő izraeli erők felé.

A hadsereg szóvivője azt is bejelentette, hogy éjjel Bejrút Dahíja negyedében a Hezbollah parancsnokságait és infrastruktúráját támadták. Köztük az Alamana vállalat néhány, a szervezet által ellenőrzött benzinkútját is célba vették.

Izraeli közlések szerint „az üzemanyagtöltő állomások jelentős gazdasági infrastruktúrát képeztek a terrortevékenység számára, fegyvereket és terroristákat szállító teherautók üzemanyag-ellátását szolgálták, és több millió dolláros bevételt biztosítottak a Hezbollah terrorszervezet működésének finanszírozására.”

Eközben az izraeli védelmi minisztérium a polgári védelemmel együttműködésben kedden gyorsított eljárásban pályázatot tett közzé több száz további mobil óvóhely beszerzésére, az ország különböző pontjain történő telepítésére, különös tekintettel az északi határ menti településekre.

A 81 millió sékeles (mintegy 8 milliárd forintos) közbeszerzésről a közelmúltban döntött a kormány.

Eddig mintegy 1 865 mobil óvóhelyet telepítettek számos északi határ menti településre. A tavaly júniusi 12 napos iráni háború kezdete óta mintegy 120 további óvóhelyet helyeztek ki, és naponta újabb tucatokat szállítanak az aktuális helyzet és a megnövelt gyártási kapacitás függvényében.