Ez a brüsszeli terv nagyon fájna a magyar kormánynak

A magyar kormány már előzetesen, a a kiszivárgott információk alapján jelezte, hogy „fellázad” a bizottsági terv ellen. A költségvetés elfogadásához a tagállamok egyhangú döntése – tehát minden uniós ország beleegyezése –, valamint az Európai Parlament hozzájárulása is szükséges, a tárgyalások 2-2,5 évig is eltarthatnak.

Rossz hír Magyarország szempontjából az is, hogy a gazdálkodóknak, valamint a szegényebb régióknak szánt támogatások lényegesen kisebb részét teszik majd ki a teljes uniós költségvetésnek, mint eddig, legalábbis a bizottsági tervezet szerint.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!