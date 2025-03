„Ez a szekta típusú működés” – Winkler Gyula szerint az idő kerekét vissza lehet forgatni

Winkler Gyula az interjúban beszélt az új világrendről, Románia gazdasági helyzetéről és az RMDSZ választási esélyeiről. Úgy véli, a politikában nagyobb őszinteségre lenne szükség. Megosztotta gondolatait a váratlanul feltűnt elnökjelöltről, arról, hogy miért voksoltak rá magyarok is, és arról is, milyen feladatok várnak az RMDSZ-re a jelenlegi helyzetben. Emellett kitért a társadalmi elégedetlenség kezelésének lehetséges módjaira is. Nézze meg videónkat!

„Ez a szekta típusú működés” – hogy mire válaszolta ezt, kiderül a videóból.

Az RMDSZ európai politikusa

Winkler Gyula, tapasztalt romániai politikus és közgazdász, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselőjeként 2007 óta tagja az Európai Parlamentnek, ahol az Európai Néppárt (EPP) frakciójában tevékenykedik. Európai parlamenti munkája mellett aktívan részt vesz a romániai politikában is, különös figyelmet fordítva az erdélyi magyar közösség érdekeire, valamint a regionális gazdaságfejlesztésre. Parlamenti munkásságának egyik fő célja Románia és a tágabb kelet-európai régió európai integrációjának előmozdítása.

Az Európai Parlamentben Winkler az Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) alelnöke, ahol vezető szerepet játszik az EU kereskedelempolitikájának alakításában. Kiemelten foglalkozik a szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos vitákkal, valamint az európai gazdaság ellenállóképességének növelésével, a digitális átalakulás támogatásával és a fenntartható növekedés előmozdításával.

2007-ben Románia kormányának távközlési és informatikai minisztere, előtte külkereskedelmi államtitkár a Kereskedelem, Turizmus és Szabad Foglalkozások Minisztériumában. 2004-2007 között Románia kormányának kereskedelmi ügyekkel megbízott minisztere, a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium keretében.

A kereskedelempolitikán túl Winkler az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének vezetőjeként évek óta küzd a magyar közösség politikai képviseletéért, kulturális örökségének megőrzéséért és gazdasági megerősítéséért. 1999-2000 között Hunyad megye alprefektusa.

