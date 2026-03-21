Külpolitika Egyesült Államok Olaj

Ez az amerikai húzás enyhítheti az olajválságot?

Ideiglenes mentességet hirdettek.

Az Egyesült Államok 30 napos, ideiglenes mentességet adott az iráni eredetű, tengeren szállított kőolaj és kőolajtermékek értékesítésére és leszállítására, hogy enyhítse a globális ellátási zavarok és az árrobbanás hatásait – közölte az amerikai pénzügyminisztérium.

A pénteken kiadott általános engedély kizárólag azokra a szállítmányokra vonatkozik, amelyek már úton voltak március 20-án; új vásárlásokat vagy termelést nem engedélyez. Az intézkedés április 19-ig marad érvényben, és bizonyos térségekre – köztük Kubára, Észak-Koreára és a Krímre – nem terjed ki.

Scott Bessent pénzügyminiszter szerint a lépés mintegy 140 millió hordónyi olajat hozhat vissza a globális piacra, ami rövid távon enyhítheti a kínálat szűkösségét és mérsékelheti az árakat. Hozzátette: Irán várhatóan nehezen fér hozzá a bevételekhez, és Washington fenntartja a „maximális nyomásgyakorlást” Teheránnal szemben.

Az intézkedéssel az amerikai kormányzat az olajárak emelkedését igyekszik megfékezni, amelyek mintegy 50 százalékkal nőttek a február vége óta tartó amerikai-izraeli katonai műveletek nyomán. A konfliktus súlyosan megzavarta a Hormuzi-szoroson áthaladó szállításokat, ahol a forgalom a korábbi szint töredékére esett vissza.

Washington az elmúlt hetekben hasonló könnyítéseket jelentett be orosz és venezuelai olajra, valamint stratégiai kés.

Közeleg a háború vége? Trump enyhítené a nyomást

Mi történt? Trump enyhítené a nyomást Iránon

Az elnök szerint közel a célok elérése.

Zelenszkij: az EU meg fogja kerülni Orbán Viktor vétóját

Az Európai Unió megtalálja a módját annak, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétóját megkerülve már áprilisban biztosítsa Ukrajna számára a 90 milliárd eurós hitel első részletét – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken, a WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartott sajtótájékoztatóján.

Egy palesztinbarát csoport felgyújtotta egy csehországi fegyvergyár raktárát

Felgyújtottak pénteken a reggeli órákban egy ipari raktárépületet a Prágától keletre fekvő Pardubicében. A gyújtogatás elkövetőjeként a The Earthquake Faction csoport jelentkezett – jelentette az Aktuálne.cz hírportál, amelyet a csoport e-mailben tájékoztatott.

Trump: a NATO papírtigris az Egyesült Államok nélkül

Donald Trump amerikai elnök szerint az iráni konfliktust katonai értelemben már megnyerte az Egyesült Államok, a NATO szövetségesek pedig nem akartak csatlakozni „az iráni atomfenyegetés” kiiktatásához.

No Trump, no party? Visszafelé sülhet el, ha tényleg Magyarországra jön Trump alelnöke

J.D. Vance érkezése nem válthatja be a kormányzati reményeket a kampányhajrában. Jegyzet a hét egyik legjelentősebb híréről. 

Nagy bejelentést tett egy uniós ország a közel-keleti válság miatt

A spanyol kormány 80 pontból álló, 5 milliárd euró értékű intézkedéscsomagot fogadott el a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásainak ellensúlyozására rendkívüli ülésén pénteken Madridban.

Odessza megyét támadták az orosz drónok éjjel

Az orosz hadsereg 156 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntek éjjel, Odessza megyében külföldi teherhajók is megrongálódtak a támadásban – jelentette az ukrán légierő és helyhatósági vezetők.

Putyin valamitől nagyon fél – de lesz oka megijedni is?

Készül valami az orosz elnök ellen? De saját köreiből vagy külföldről leselkedik rá veszély? Elképzelhető, hogy közeledik a Putyin-rendszer vége?

Megölték az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét

Az izraeli hadsereg támadása során életét vesztette Ali Mohammad Naini, az iráni Forradalmi Gárda szóvivője. A csoportot nemrég hat újabb ország nyilvánította terrorista szervezetnek.

Orbán Viktor is reagált arra, hogy Gulyás Gergely szerint katonai segítséget nyűjthatnánk a Hormuzi-szoros felszabadításához

Tobbfrontos légitámadást indított Irán közel-keleti energiaipari létesítmények ellen péntek hajnalban, az egyik kuvaiti olajfinomítót részben le is kellett állítani. A Katar legfontosabb LNG-létesítményét érő támadás pedig megbolygathatja az európai ellátást is.

