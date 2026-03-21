Ez az amerikai húzás enyhítheti az olajválságot?

Az Egyesült Államok 30 napos, ideiglenes mentességet adott az iráni eredetű, tengeren szállított kőolaj és kőolajtermékek értékesítésére és leszállítására, hogy enyhítse a globális ellátási zavarok és az árrobbanás hatásait – közölte az amerikai pénzügyminisztérium.

A pénteken kiadott általános engedély kizárólag azokra a szállítmányokra vonatkozik, amelyek már úton voltak március 20-án; új vásárlásokat vagy termelést nem engedélyez. Az intézkedés április 19-ig marad érvényben, és bizonyos térségekre – köztük Kubára, Észak-Koreára és a Krímre – nem terjed ki.

Scott Bessent pénzügyminiszter szerint a lépés mintegy 140 millió hordónyi olajat hozhat vissza a globális piacra, ami rövid távon enyhítheti a kínálat szűkösségét és mérsékelheti az árakat. Hozzátette: Irán várhatóan nehezen fér hozzá a bevételekhez, és Washington fenntartja a „maximális nyomásgyakorlást” Teheránnal szemben.

Az intézkedéssel az amerikai kormányzat az olajárak emelkedését igyekszik megfékezni, amelyek mintegy 50 százalékkal nőttek a február vége óta tartó amerikai-izraeli katonai műveletek nyomán. A konfliktus súlyosan megzavarta a Hormuzi-szoroson áthaladó szállításokat, ahol a forgalom a korábbi szint töredékére esett vissza.

Washington az elmúlt hetekben hasonló könnyítéseket jelentett be orosz és venezuelai olajra, valamint stratégiai kés.