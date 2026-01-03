Ez gyors volt: már vádat is emeltek Nicolás Maduro és felesége ellen

Az Egyesült Államokban állítják bíróság elé Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akik ellen New Yorkban emeltek vádat – közölte Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter szombaton a közösségi médiában. A miniszter szerint a házaspár „hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes erejével fog szembesülni amerikai földön, amerikai bíróságokon”.

Bondi közlése szerint Madurót kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel, kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják. Maduro ellen már 2020-ban vádat emeltek New Yorkban, de az igazságügyi miniszter közlése szerint a vádemelés immár Maduro feleségére is kiterjed, ami újdonságnak számít.

Az igazságügyi miniszter köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért –megfogalmazása szerint – elszámoltathatóságot követelt az amerikai közvélemény nevében, és méltatta az amerikai fegyveres erők szerepét egy olyan műveletben, amely két, általa „nemzetközi kábítószer-kereskedőnek” nevezett személy elfogásához vezetett.

Marco Rubio külügyminiszter a közösségi médiában szombaton megjelent bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok Nicolás Madurót nem tartja Venezuela legitim vezetőjének. Mike Lee republikánus szenátor a katonai művelet bejelentését követően azt jelezte, hogy telefonon beszélt Marco Rubióval, aki arról biztosította őt, hogy nem lesz további katonai akció a dél-amerikai országban.

(MTI)