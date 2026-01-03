2p
Külpolitika Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog Egyesült Államok Venezuela

Ez gyors volt: már vádat is emeltek Nicolás Maduro és felesége ellen

mfor.hu

Ezt Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter posztolta ki a közösségi oldalára. 

Az Egyesült Államokban állítják bíróság elé Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akik ellen New Yorkban emeltek vádat – közölte Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter szombaton a közösségi médiában. A miniszter szerint a házaspár „hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes erejével fog szembesülni amerikai földön, amerikai bíróságokon”.

Bondi közlése szerint Madurót kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel, kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják. Maduro ellen már 2020-ban vádat emeltek New Yorkban, de az igazságügyi miniszter közlése szerint a vádemelés immár Maduro feleségére is kiterjed, ami újdonságnak számít.

Az igazságügyi miniszter köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért –megfogalmazása szerint – elszámoltathatóságot követelt az amerikai közvélemény nevében, és méltatta az amerikai fegyveres erők szerepét egy olyan műveletben, amely két, általa „nemzetközi kábítószer-kereskedőnek” nevezett személy elfogásához vezetett.

Marco Rubio külügyminiszter a közösségi médiában szombaton megjelent bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok Nicolás Madurót nem tartja Venezuela legitim vezetőjének. Mike Lee republikánus szenátor a katonai művelet bejelentését követően azt jelezte, hogy telefonon beszélt Marco Rubióval, aki arról biztosította őt, hogy nem lesz további katonai akció a dél-amerikai országban.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump részleteket árult el a nagy venezuelai akcióról

Trump részleteket árult el a nagy venezuelai elfogásról

Az amerikai elnök szerint amerikai katonák is megsebesültek a Nicolás Maduro elfogásához vezető műveletben.

Mi jöhet most Venezuelában?

Mi jöhet most Venezuelában?

Az elnök és feleségének letartóztatása és a vádemelés kilátásba helyezése után már arra irányul a figyelem, hogy ki fogja ezután kormányozni a dél-amerikai országot.

Trump elraboltatta a venezuelai elnököt

Trump elraboltatta a venezuelai elnököt

Ezt maga az amerikai elnök jelentette be.

Nemhogy béke lenne, itt van az újabb háború?

Nemhogy béke lenne, itt van az újabb háború?

Az Egyesült Államok elismerte, a venezuelai robbantásokat az okozta, hogy Trump rendelt el csapásokat venezuelai helyszínek, köztük katonai létesítmények ellen.

Zelenszkij megnevezett egy utódot

Zelenszkij megnevezett egy utódot

Az ukrán elnök Kirilo Budanovot, a katonai hírszerzés vezetőjét kérte fel az elnöki iroda vezetésére.

Még csak két nap telt el az új évből, de máris újabb szörnyűség történt

Robbanások rázták meg Venezuela fővárosát.

Megszólalt a Külügyminisztérium a 40 áldozatot követelő svájci tűzesettel kapcsolatban

Megszólalt a Külügyminisztérium a 40 áldozatot követelő svájci tűzesettel kapcsolatban

A Külügyminisztérium nem tud magyar áldozatról, vagy sérültről, a konzuli védelemre regisztráló magyar állampolgárok biztonságban vannak. Eközben kiderült, mi okozta a szerencsétlenséget.

Trump idén lesz 80 éves: sosem volt jó alvó, de azt mondja, tökéletes az egészsége

Trump idén lesz 80 éves: sosem volt jó alvó, de azt mondja, tökéletes az egészsége

Donald Trumpot és orvosát is kérdezte a Wall Street Journal az idén 80. születésnapjára készülő elnök egészségéről. Kiderült: sosem volt jó alvó, a futást unalmasnak tartja, de évtizedek óta 325 milligramm aszpirint szed, ami többszörösen az ajánlott adagnak.

Vučić: az USA szerint a Mol heteken belül átveheti a NIS-t a Gazpromtól

Vučić: az USA szerint a Mol heteken belül átveheti a NIS-t a Gazpromtól

Január 23-ig megszülethet a megállapodás a Szerbiai Kőolajipari vállalat átvételéről, így tovább működhet. A Gazpromnak és a Gazpromnyeftnek egyelőre többségi tulajdona van a NIS-ben.

Ukrajna további támogatása a legfontosabb az Európai Tanács új soros elnökének

Ukrajna további támogatása a legfontosabb az Európai Tanács új soros elnökének

A következő fél évben Ciprus lesz az Európai Tanács elnöke: napirendjükön Ukrajna további támogatása és a belső égésű motorok jövőjéről szóló javaslatok megvitatása is szerepel.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168