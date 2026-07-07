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Külpolitika Franciaország Közel-keleti válság

Ez közel volt a Közel-Keleten: robbanások a francia elnök damaszkuszi szállásának környékén – frissítve: 18 sebesült

mfor.hu

Nem fogadták túl szépen az első uniós vezetőt.

A Reuters beszámolója szerint bombák robbantak kedden Emmanuel Macron francia elnök szállodájának közelében a szír fővárosban, Damaszkuszban. A biztonsági források szerint az elnök nem hallotta a robbanásokat és később a terveknek megfelelően találkozott Ahmed es-Saraa szír elnökkel.

Egy szemtanú szerint füst szállt fel a környéken, majd utakat is lezártak. A francia elnök környezetéből érkező beszámolók szerint Macron konvojából nem érzékelték a történteket és nem is alakították át a delegáció programját.

Emmanuel Macron az első uniós vezető, aki Szíriába látogat azóta, hogy megbukott az Asszad-rezsim 2024-ben.

Az MTI kedd délelőtti híre szerint két pokolgép robbant fel kedden Damaszkusz belvárosában annak a hotelnek a közelében, amelyben a Szíriában tartózkodó Emmanuel Macron francia államfő is megszállt, a detonációkban 18 ember megsérült a szíriai állami televízió jelentése szerint.

Az egyik robbanószerkezetet egy kukásautóban helyezték el, a másikat pedig egy parkoló autóban a Four Seasons szálloda közelében. Szemtanúk szerint a detonációk után a városnegyed sűrű füstfelhőbe burkolózott. A 18 sérült között van négy rendőr is

A robbanások pillanatában a francia elnök már úton volt az elnöki palota felé, és nem tartózkodott a hotelben. A francia elnöki hivatal közlése szerint Macron épségben van, és nem is hallotta a robbanásokat.

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