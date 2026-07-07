Ez közel volt a Közel-Keleten: robbanások a francia elnök damaszkuszi szállásának környékén – frissítve: 18 sebesült

A Reuters beszámolója szerint bombák robbantak kedden Emmanuel Macron francia elnök szállodájának közelében a szír fővárosban, Damaszkuszban. A biztonsági források szerint az elnök nem hallotta a robbanásokat és később a terveknek megfelelően találkozott Ahmed es-Saraa szír elnökkel.

Egy szemtanú szerint füst szállt fel a környéken, majd utakat is lezártak. A francia elnök környezetéből érkező beszámolók szerint Macron konvojából nem érzékelték a történteket és nem is alakították át a delegáció programját.

Significant!



A series of explosions have been reported across Damascus – while Macron is visiting Jolani.



Explosions have gone off near the Four seasons Hotel where Macron is staying in and other governmental institutions. pic.twitter.com/2NEcQqA2X3 — Scharo Bajalan (@ScharoBajalan) July 7, 2026

Emmanuel Macron az első uniós vezető, aki Szíriába látogat azóta, hogy megbukott az Asszad-rezsim 2024-ben.

Significant!



A series of explosions have been reported across Damascus – while Macron is visiting Jolani.



Explosions have gone off near the Four seasons Hotel where Macron is staying in and other governmental institutions. pic.twitter.com/2NEcQqA2X3 — Scharo Bajalan (@ScharoBajalan) July 7, 2026

Az MTI kedd délelőtti híre szerint két pokolgép robbant fel kedden Damaszkusz belvárosában annak a hotelnek a közelében, amelyben a Szíriában tartózkodó Emmanuel Macron francia államfő is megszállt, a detonációkban 18 ember megsérült a szíriai állami televízió jelentése szerint.