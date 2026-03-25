Ez lehet Donald Trump legújabb iráni béketervében

A Donald Trump által most bejelentett 15 pontos keretterv az Iránnal kötendő békéről egy olyan javaslaton alapul, amelyet az amerikai elnök tárgyalócsapata terjesztett elő közel egy évvel ezelőtt a nukleáris tárgyalások során, vélik a tárgyalásokat ismerő diplomaták. Ez az eredeti, szintén 15 pontos terv volt a 2025. május végi egyeztetések alapja, röviddel azelőtt, hogy a tárgyalások összeomlottak az iráni nukleáris program elleni izraeli légicsapások miatt.

Sok találgatás látott napvilágot arról, hogy mit tartalmaz Trump legújabb terve, és mennyiben frissítették azt az immár elavult dokumentumhoz képest, amelyet az Egyesült Államok tavaly májusban nyújtott be az irániaknak – írja a The Guardian.

Nem ismerni pontosan a 15 pontos tervet, amelyet Trump elnök állítása szerint elküldött Iránnak. Nincs hivatalos megerősítés arról, hogy mit tartalmazhat, de néhány részletről beszámolt az izraeli és az amerikai média, amit a BBC összesített.

Az izraeli 12-es csatorna jelentése szerint a terv pontjai ezek:

Amit Irán vállal

A natanzi, az iszfaháni és a fordowi nukleáris létesítményeket kivonják a használatból, és meg is semmisítik azokat.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) felügyelete az iráni tevékenységek felett a transzparencia jegyében.

Irán felhagy fegyveres csoportok támogatásával a régióban, és leállítja a regionális ügynökeinek finanszírozását és felfegyverzését.

A már felhalmozott és meglévő nukleáris képességek leszerelése.

Kötelezettségvállalás arra, hogy soha nem törekszik nukleáris fegyverek előállítására.

Iráni földön nem dúsítanak nukleáris anyagot, és minden dúsított anyagot átadnak a NAÜ-nek.

A Hormuzi-szoros nyitva marad, és „szabad tengeri övezetet” képez.

Irán rakétáiról döntés születik a jövőben, de mennyiségükben és hatótávolságukban korlátozottak lesznek, és csak önvédelmi célokra szolgálhatnak.

Amit Irán kap

Amerikai segítség egy busheri polgári nukleáris projekt fejlesztéséhez villamosenergia-termelés céljából. (Privátbankár-komment: jelenleg az oroszok építik az atomerőművet a Perzsa-öböl partján.)

Az összes szankció feloldása.

A szankciók megújításával való fenyegetés megszüntetése.

Jelentések érkeztek egy lehetséges egy hónapos tűzszünetről is, amíg a tárgyalások zajlanak, de ezt sem erősítették meg, a Fehér Ház nem közölt részleteket – teszi hozzá a BBC.