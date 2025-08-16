Ez lett Trump nagy ígéretéből: nem ment bele a tűzszünetbe Putyin

A várva várt csúcstalálkozó Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között nem hozott áttörést: sem a háború lezárásáról, sem a szüneteltetéséről nem született megállapodás – írja a Reuters. Mindezek ellenére mindkét vezető eredményesnek nevezte az alaszkai tárgyalásokat, mielőtt hazautazott.

A közel háromórás megbeszélést követően a felek röviden a sajtó elé álltak, de nem árultak el részleteket, és a kérdéseket is figyelmen kívül hagyták. Trump kijelentette, előrelépést értek el, de amíg nincsen megállapodás, addig nincsen megállapodás.

A vezetők közel három órát tárgyaltak

Fotó: Kreml/Sergei Bobylev

A találkozó ezzel együtt nem hozott kézzelfogható eredményt az ukrajnai tűzszünet ügyében, pedig Trump ezt jelölte meg fő célként, a portál szerint ugyanakkor Putyin számára az, hogy személyesen tárgyalhatott az amerikai elnökkel, diplomáciai győzelem, hiszen a 2022-es invázió óta a nyugati vezetők ezt rendre elkerülték.

Az amerikai elnök Moszkvával szembeni szankciókat is belengetett korábban, de eddig nem lépett, még azt követően sem, hogy Putyin figyelmen kívül hagyta az általa megszabott tűzszüneti határidőt. Trump egy interjúban azt is felvetette, hogy hamarosan sor kerülhet egy találkozóra Putyin és Zelenszkij között.

Putyin nem enged

Putyin nyilatkozatában nem említette Zelenszkijt, hanem azt hangoztatta, hogy Ukrajna és európai szövetségesei fogadják konstruktívan az egyeztetések eredményeit, és ne próbálják megtorpedózni a kialakulóban lévő előrelépést. Ismét megerősítette Moszkva álláspontját is: szerinte a háború kiváltó okait kell megszüntetni ahhoz, hogy tartós béke szülessen – jelezve, hogy továbbra sem nyitott egy azonnali tűzszünetre.

Kijev egyelőre nem reagált a háború kezdete óta első amerikai-orosz elnöki csúcstalálkozóra.