2p
Külpolitika Donald Trump Vlagyimir Putyin Orosz-ukrán konfliktus

Ez lett Trump nagy ígéretéből: nem ment bele a tűzszünetbe Putyin

mfor.hu

Kézzelfogható eredmény nélkül zárult az alaszkai csúcstalálkozó.

A várva várt csúcstalálkozó Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között nem hozott áttörést: sem a háború lezárásáról, sem a szüneteltetéséről nem született megállapodás – írja a Reuters. Mindezek ellenére mindkét vezető eredményesnek nevezte az alaszkai tárgyalásokat, mielőtt hazautazott.

A közel háromórás megbeszélést követően a felek röviden a sajtó elé álltak, de nem árultak el részleteket, és a kérdéseket is figyelmen kívül hagyták. Trump kijelentette, előrelépést értek el, de amíg nincsen megállapodás, addig nincsen megállapodás.

A vezetők közel három órát tárgyaltak
A vezetők közel három órát tárgyaltak
Fotó: Kreml/Sergei Bobylev

A találkozó ezzel együtt nem hozott kézzelfogható eredményt az ukrajnai tűzszünet ügyében, pedig Trump ezt jelölte meg fő célként, a portál szerint ugyanakkor Putyin számára az, hogy személyesen tárgyalhatott az amerikai elnökkel, diplomáciai győzelem, hiszen a 2022-es invázió óta a nyugati vezetők ezt rendre elkerülték.

Az amerikai elnök Moszkvával szembeni szankciókat is belengetett korábban, de eddig nem lépett, még azt követően sem, hogy Putyin figyelmen kívül hagyta az általa megszabott tűzszüneti határidőt. Trump egy interjúban azt is felvetette, hogy hamarosan sor kerülhet egy találkozóra Putyin és Zelenszkij között.

Putyin nem enged

Putyin nyilatkozatában nem említette Zelenszkijt, hanem azt hangoztatta, hogy Ukrajna és európai szövetségesei fogadják konstruktívan az egyeztetések eredményeit, és ne próbálják megtorpedózni a kialakulóban lévő előrelépést. Ismét megerősítette Moszkva álláspontját is: szerinte a háború kiváltó okait kell megszüntetni ahhoz, hogy tartós béke szülessen – jelezve, hogy továbbra sem nyitott egy azonnali tűzszünetre.

Kijev egyelőre nem reagált a háború kezdete óta első amerikai-orosz elnöki csúcstalálkozóra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter dörzsöli a tenyerét: itt a kormány reakciója Trump és Putyin találkozójára

Szijjártó Péter dörzsöli a tenyerét: itt a kormány reakciója Trump és Putyin találkozójára

A miniszter elégedett.

Leszállt Putyin gépe Alaszkában, Trump személyesen fogadta az orosz elnököt

Megérkezett pénteken Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínére, az alaszkai Anchorage-be.

Trump: nem leszek boldog, ha nem lesz meg ma a tűzszünet

Trump: nem leszek boldog, ha nem lesz meg most a tűzszünet

Erről úton a csúcstalálkozó helyszínére, az elnöki magángép fedélzetén beszélt újságíróknak.

Zelenszkij az alaszkai csúcs előtt: „Számítunk Amerikára”

Zelenszkij az alaszkai csúcs előtt: „Számítunk Amerikára”

Az ukrán elnök az X-en üzent az amerikai-orosz csúcs előtt.

Robbanás

Felrobbant egy orosz lőporüzem, válságstábot hívtak össze

Öt ember életét vesztette egy robbanás következtében, amely az oroszországi rjazanyi régió silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében történt – közölték a helyi hatóságok.

Szovjetuniós felsőben érkezett az orosz külügyminiszter Alaszkába

Szergej Lavrov megadta a hangulatot.

Meglepő helyen csaptak le az ukránok az oroszokra

Meglepő helyen csaptak le az ukránok az oroszokra

Célba találtak a rakéták.

Putyin már úton van Alaszka felé, de még van egy kis dolga

Putyin már úton van Alaszka felé, de még van egy kis dolga

Este jön az amerikai-orosz csúcs.

Szétzúzták a tüntetők a szerb kormánypárt több irodáját

Szétzúzták a tüntetők a szerb kormánypárt több irodáját

Könnygázt is bevetettek.

Szijjártó Péter ismételt ukrán dróntámadásra reagált

Szijjártó Péter húsbavágó ukrán dróntámadásra reagált

„Ukrajna tegnap ismételten támadta a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat” – írta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki bejegyzésében.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168