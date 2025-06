Ez már a lázadás Donald Trump nagy ígérete ellen?

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár reggeli vezetőcikkében járta körbe a Los Angeles belvárosában kirobbanó, majd más amerikai nagyvárosokra is átterjedő tüntetéseket, amelynek keretében a tiltakozók megpróbálták megakadályozni Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) ügynökei által vezetett deportálásokat.

A cikk részletesen bemutatta az események láncát, egészen onnan, hogy június 6-án az ICE ügynökei, több más szövetségi ügynökséggel közösen nagyszabású razziát tartottak Los Angelesben, majd a tiltakozások hatására Donald Trump először 2 ezer, majd még 2 ezer nemzeti gárdistát vezényelt ki Kaliforniába az állami kormányzó, a demokrata Gavin Newsom ellenzésére, majd további 700 tengerészgyalogos is megjelent a régióban.

A tiltakozások során több incidens is történt, a rohamrendőrök és az ICE ügynökei többek közt újságírókat is megtámadtak, míg a tiltakozók több helybéli boltot is kifosztottak.

Karen Bass, Los Angeles polgármestere végül kedden hivatalosan is elrendelte a kijárási tilalmat a leginkább érintett, nagyjából 2,6 négyzetkilométeres területen, ahol este 8 és reggel 6 óra közt a tiltott zónában tartózkodókat letartóztatják. Az intézkedés bevezetését a zajló összecsapások mellett az indokolta, hogy egyre gyakoribbak lettek a szándékos rongálások, valamint a már említett fosztogatások – tette hozzá laptársunk.

Donald Trump deportálna, Los Angeles fellázadt

Fotó: Depositphotos

Mi áll a lázadások mögött?

Laptársunk cikke szerint a Los Angeles-i zavargások kirobbanásához vezető úton a nyilvánvaló demográfiai adottságok (a város 47,2 százalékának lakossága spanyolajkú vagy latinó) mellett kulcstényező volt a Trump-adminisztráció rendkívül drasztikus „kvótarendszere”, amelynek keretében Tom Homan irányításával szigorúan megszabták az elvárt letartóztatások számát. Január 20. után még csak naponta 1200-1500 illegális bevándorlót kellett lefülelnie a rendészetnek, május-júniusra azonban az egyébként is csak a legritkább esetekben teljesülő kvótát még tovább emelték, és az elvárás már napi 3000 letartóztatás lett.

Az elvárások növekedésével egyre gyakoribbá vált, hogy az ICE bűnözők és a társadalomra valóban veszélyes elemek helyett gyakorlatilag bárkit letartóztat papírok nélkül, akit csak tud, és a mennyiségre fókuszál – ez magyarázza azt is, hogy Los Angelesben miért a nem dokumentált bevándorlók munkahelyeire szervezték a razziákat. A Syracuse Egyetem kutatója, Austin Kocher az ICE által június elsejével fogvatartott 51 ezer bevándorló esetében arra jutott, hogy 40 százalékuknak a bevándorlási vétségeken kívül nem volt priusza – azaz a Trump-adminisztráció azon állítása, hogy a letartóztatottak döntő többsége veszélyes bűnöző, nem tűnik igaznak.

További elemzést olvashat a kialakult helyzetről a Privátbankár cikkében.