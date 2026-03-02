1p
Külpolitika

Ez már Irán következménye? Különös vérengzés Amerikában

mfor.hu

Lövéseket adtak le Texas államban.

Az FBI közleménye szerint „potenciálisan terrorcselekménynek” minősül az a vasárnap hajnali lövöldözés, amelyben hárman életüket vesztették, tizennégyen pedig megsebesültek a texasi Austin belvárosában – számolt be róla az Amerikai Fox News híradása.

A gyanúsítottat a 53 éves Ndiaga Diagne-ként azonosították, aki szenegáli születésű, honosított amerikai állampolgár, és a texasi Pflugerville-ben élt – tájékoztatta a csatornát több szövetségi bűnüldözési forrás. Az austini rendőrség szintén megerősítette az azonosítást, a gyanúsítottat fekete férfiként leírva.

Ezen források szerint az elkövető egy olyan pulóvert viselt, amelyen az „Allah” felirat szerepelt, alatta pedig egy iráni zászlót ábrázoló pólót hordott. A Fox News birtokába jutott egy fotó a feltételezett tömeggyilkosról, amelyen egy gépkarabéllyal látható, „Allah tulajdona” feliratú felsőben. Több szövetségi forrás is úgy nyilatkozott a Fox Newsnak, hogy a gyanúsított 2013-ban, az Obama-adminisztráció idején kapta meg az állampolgárságot.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Irán nem tárgyal, bosszút esküdtek – mi történik most?

Irán nem tárgyal, bosszút esküdtek – mi történik most?

Nem tervez tárgyalni Teherán az Egyesült Államokkal, az előtérbe került új iráni vezető szerint. Számos vezető beosztású iráni politikus és katona halott, az ellentámadások széleskörűek, kevés elért eredménnyel. Az iráni nép reakciója vegyes az ajatollah halálát követően. Hétfő reggeli összefoglaló.

Megvannak az első amerikai áldozatai az iráni háborúnak

Egyelőre nem tudni, hogyan haltak meg az amerikai katonák. Öt súlyos sebesültről is érkezett amerikai jelentés.

Iráni háború: több ezer magyar kért azonnali védelmet

Iráni háború: több ezer magyar kért azonnali védelmet

Szijjártó Péter adott vasárnap reggel helyzetjelentést – az ukránok pedig kaptak egy követelést.

Fél Irán ünnepel, a másik fele gyászol – mi történik most?

Vasárnap reggeli összefoglaló az iráni háborúról.

Végeztek vele: az iráni ajatollahot is megölték

Végeztek vele: az iráni ajatollahot is megölték (frissítve)

Donald Trump hivatalos bejelentést tett Ali Khamenei likvidálásáról.

Trump akár át is venné egész Iránt

Legalábbis nyersen így fogalmazott egy friss villáminterjúban az Irán ellen megindított támadás kapcsán.

Öngyilkos drónokat villantott Amerika Iránban

Terepen eddig még nem használt fegyverrel is pusztítottak.

Iránról beszélt Netanjahu: el kell végezni a feladatot

Iránról beszélt Netanjahu: el kell végezni a feladatot

Utcára hívta az embereket az izraeli kormányfő.

Irán: elképesztő számban vetett be vadászgépeket Izrael

Történelmi léptékű támadás zajlott szombaton Irán ellen.

Komolyra fordult a helyzet: Izrael tartalékosokat mozgósít

Komolyra fordult a helyzet: Izrael tartalékosokat mozgósít

Százhatvanezer tartalékost mozgósítottak az izraeli hadseregben az iráni háború miatt – jelentette be az izraeli hadsereg szombaton.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168