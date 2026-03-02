Ez már Irán következménye? Különös vérengzés Amerikában

Az FBI közleménye szerint „potenciálisan terrorcselekménynek” minősül az a vasárnap hajnali lövöldözés, amelyben hárman életüket vesztették, tizennégyen pedig megsebesültek a texasi Austin belvárosában – számolt be róla az Amerikai Fox News híradása.

A gyanúsítottat a 53 éves Ndiaga Diagne-ként azonosították, aki szenegáli születésű, honosított amerikai állampolgár, és a texasi Pflugerville-ben élt – tájékoztatta a csatornát több szövetségi bűnüldözési forrás. Az austini rendőrség szintén megerősítette az azonosítást, a gyanúsítottat fekete férfiként leírva.

Kapcsolódó cikk Irán nem tárgyal, bosszút esküdtek – mi történik most? Nem egyezkednek.

Ezen források szerint az elkövető egy olyan pulóvert viselt, amelyen az „Allah” felirat szerepelt, alatta pedig egy iráni zászlót ábrázoló pólót hordott. A Fox News birtokába jutott egy fotó a feltételezett tömeggyilkosról, amelyen egy gépkarabéllyal látható, „Allah tulajdona” feliratú felsőben. Több szövetségi forrás is úgy nyilatkozott a Fox Newsnak, hogy a gyanúsított 2013-ban, az Obama-adminisztráció idején kapta meg az állampolgárságot.