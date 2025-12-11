Ez még Trumptól is meglepő húzás: lenyúlt egy olajtankert?

Az Egyesült Államok lefoglalta a Skipper nevű VLCC nyersolajszállító szupertankert Venezuela partjainál – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

Trump a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott:

„most foglaltunk le egy tankert Venezuela partjainál, nagy tankert, nagyon nagyot, valójában a legnagyobbat, amit valaha lefoglaltak”.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz az olajjal, azt válaszolta:

„gondolom, megtartjuk.”

A venezuelai külügyminisztérium közleményben

„nyílt rablásnak” és „nemzetközi kalóztámadásnak” minősítette az akciót,

és bejelentette, hogy nemzetközi fórumok elé viszi az ügyet.

Az amerikai igazságügyi miniszter, Pam Bondi az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy az FBI, a parti őrség , a belbiztonsági minisztérium (DHS) és a katonaság támogatásával hajtották végre a lefoglalási parancsot egy olyan tankerre, amelyet szankcionált venezuelai és iráni olaj szállítására használtak. Bondi egy 45 másodperces videót is közzétett, amelyen két helikopterről fegyveresek ereszkednek le kötéllel a fedélzetre.

Nicolás Maduro elnök Caracasban, a nemzeti szuverenitás védelmében tartott tömegdemonstráción szólalt fel, de a tanker ügyét nem említette közvetlenül. Később a Hszinhua kínai hírügynökségnek nyilatkozva követelte az Egyesült Államok „illegális és brutális intervencionizmusának” azonnali befejezését Venezuelában és egész Latin-Amerikában.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

A Reuters által idézett szakértők szerint a lefoglalás tovább növeli a venezuelai olaj azonnali kínálatával kapcsolatos aggodalmakat, ugyanakkor egyelőre nem változtat alapvetően a piacon.

A guyanai zászló alatt hajózó, Skipper nevű VLCC (kétmillió hordónál nagyobb kapacitású olajtanker) a TankerTrackers.com és PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) olajtársaság adatai szerint december 4-5. között 1,8 millió hordó Merey nehéz nyersolajat vett fel a venezuelai José kikötőben. A lefoglalás előtt mintegy 200 ezer hordót átadott a panamai zászló alatt hajózó, Kubába tartó Neptune 6 tankernek Curaçao közelében.

A guyanai hivatalos nyilvántartás (Guyana Maritime Administration Department) közleménye szerint a hajó soha nem volt bejegyezve a guyanai hajólajstromba, jogosulatlanul hajózott az ország zászlaja alatt.

(MTI)