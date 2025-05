„Ez nem az én háborúm” – Trump Putyinnal beszélt

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna kész közvetlen tárgyalásokra Oroszországgal, és javasolta egy magas szintű találkozó összehívását Ukrajna, Oroszország, az Egyesült Államok, az EU és az Egyesült Királyság részvételével. Helyszínként Törökországot, a Vatikánt vagy Svájcot említette. Trump szerint a pápa is érdeklődést mutatott.

Putyin úgy nyilatkozott, hogy Oroszország kész együttműködni Ukrajnával egy lehetséges jövőbeli békemegállapodásról szóló memorandum előkészítésében. Hangsúlyozta, hogy az egyeztetések „általánosságban jó irányba” haladnak. A Kreml szóvivője szerint azonban bonyolult folyamatról van szó, és „nincs határidő, és nem is lehet”.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn, Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után egy közösségi médiás bejegyzésben azt írta, hogy Moszkva és Kijev nemcsak a tűzszünetről, hanem a háború befejezéséről is tárgyalásokat kezd. A bejegyzés után csoportos videóhívásban tájékoztatta Volodimir Zelenszkijt, valamint az EU, Franciaország, Olaszország, Németország és Finnország vezetőit. A Fehér Házban később hozzátette: „némi előrelépés történik”, számolt be a Reuters .

