Ez nem jött be Putyinnak, már Trump is kételkedik az állítólagos ukrán merényletben

Az amerikai hírszerzés szerint Ukrajna nem vette célba sem Vlagyimir Putyint, sem valamelyik rezidenciáját a héten történt támadás során, írja a The New York Times. Ez cáfolja azt, amit Putyin hétfőn telefonon Donald Trumpnak mondott. Az ukránok szerint Putyin erre hivatkozva akarja igazolni a további ukrajnai támadásokat – számol be róla a Telex.

A Times az ügyet ismerő forrásokra hivatkozik, a CIA nem válaszolt a megkeresésükre. Az egyik forrás szerint a CIA igazgatója, John Ratcliffe tájékoztatta a megállapításokról Trumpot.

Blöffölhettek az oroszok az amerikaiaknak?

Fotó: Kremlin.ru/RIA Novosti/Sergei Bobylev

Trump nyilvánosan nem ismerte el közvetlenül a hírszerzési értesülést, de szerdán megosztott a közösségi médiában egy linket a New York Post egyik vezércikkéhez, amely Putyint tette felelőssé azért, hogy akadályozza az Ukrajnával kötendő békemegállapodást, és kétségbe vonta annak hitelességét, hogy valóban támadás célpontja lett volna. Hétfőn Trump még azt mondta, hogy „nagyon dühös” az állítólagos támadás miatt.

Kapcsolódó cikk Trump és Putyin dühös, Zelenszkij tagad – borul a béketerv? Mi lesz így a béketárgyalásokkal?

A Kreml ezt az állítást használta fel arra, hogy keményebb tárgyalási álláspontot helyezzen kilátásba, de nem mutatott be egyértelmű bizonyítékokat az állítólagos dróntámadásról. Az orosz adminisztráció azt állította, hogy az ukránok Putyin novgorodi régióban található rezidenciáját célozták. Ukrajna határozottan tagadta a vádakat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában kitalációnak nevezte az állítást, ami szerinte arra szolgál, hogy igazolja az Ukrajna elleni további támadásokat. Hétfőn Trump is elismerte, hogy nem kapott független megerősítést az esetről, és azt mondta: lehet, hogy meg sem történt.