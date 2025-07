„Ez nem kérdés” – tömeges éhínség pusztít Gázában

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Az ENSZ palesztin menekülteket segélyező hivatalának (UNRWA) a vezetője, Philippe Lazzarini arra szólította fel Izraelt, hogy engedje be a segélyeket korlátlanul és folyamatosan.

Az izraeli hadsereg azt állítja, hogy a Hamász megpróbálja szabotálni a segélyek kiosztását. A BBC közel-keleti tudósítója, Hugo Bachega szerint ugyanakkor Izrael a bizonyítékok ellenére is tagadja, hogy miatta van éhínség Gázában.

Ételre váró gyerekek Gázában Fotó: UNRWA A gázai egészségügyi minisztérium szerint további két ember halt meg alultápláltság miatt az elmúlt 24 órában, így az emiatt bekövetkezett regisztrált halálesetek száma 113-ra nőtt. Az éhínség a gyerekeket is sújtja.

„Ez nem kérdés. Tömeges éhínség van Gázában. A súlyos alultápláltság szintje olyan magas, hogy néhány embert már nem lehet megmenteni”, fogalmazott. Ezzel egybehangzóan egy segélyszervezet munkatársa szintén arról számolt be a brit adónak, hogy éhínséget lát, bármerre is néz.

