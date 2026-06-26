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Külpolitika Atomenergia Egyesült Államok Irán Donald Trump

Ez várhat Iránra a háború után

mfor.hu

Az iráni nukleáris készletek rendkívül alapos ellenőrzésére van szükség az amerikai-iráni konfliktus lezárását követően, hogy Teherán ne fejleszthessen ki nukleáris fegyvert – jelentette ki pénteki tokiói sajtóértekezletén Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója.

„Ezzel a megállapodással (a múlt héten az Egyesült Államok és Irán között) az a cél, hogy szavatoljuk: Irán nem fejleszthet ki nukleáris fegyvert. Az iráni kormány nagyon egyértelműen (ismét) kijelentette, hogy ez nem is áll szándékában” – mondta.

„Természetesen a szándék nem elegendő. A lehető leghamarabb egy nagyon alapos ellenőrzési rendszert kell életbe léptetnünk”

- fűzte hozzá Rafael Grossi.

A NAÜ már rögtön azután felvette a párbeszédet az iráni tisztségviselőkkel, hogy utóbbiak a svájci Bürgenstockban előzetes megállapodást kötöttek az Egyesült Államokkal hazájuk uránkészletének sorsáról.

„Technikai szinten megtörténtek az első megbeszélések az iráni féllel. Arra számítunk, hogy ez a munka hamarosan felgyorsul”

– tette hozzá.

Teherán mindig visszautasította, hogy atombombát akarna gyártani, de kitartóan ragaszkodik ahhoz, hogy joga van egy teljes körű és polgári célú nukleáris program fenntartásához. Egy tavaly megalkotott iráni törvény értelmében hatóságaik 2025 júliusában felfüggesztették az együttműködést a NAÜ-vel.

Szeptemberben azonban beleegyeztek abba, hogy ismét fogadják az ellenőröket, miután megállapodtak egy új keretrendszerről. Az ügynökség képviselői az utóbbi hónapokban többször Iránba utaztak, egyebek között ebben most júniusban, és megszemlélhették a busehri atomerőművet. A tavaly az Egyesült Államok és Izrael által lebombázott helyszíneket azonban nem láthatták.

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