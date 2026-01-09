Ezért mondta le Donald Trump a venezuelai támadások második hullámát

Az elnök pénteken bejelentette, hogy Venezuela nagyszámú politikai foglyot enged szabadon a „békekeresés” jeleként, a múlt heti drámai amerikai katonai műveletet követően, amelynek eredményeként Nicolás Maduro elnököt elfogták – írja a Reuters.

„Ez egy nagyon fontos és okos gesztus. Az USA és Venezuela jól együttműködik, különösen az olaj- és gázinfrastruktúrájuk sokkal nagyobb, jobb és modernebb formában történő újjáépítése terén” – érvelt Trump a Truth Socialon.

„Az együttműködés miatt lemondtam a korábban várt második támadási hullámot, amelyre úgy tűnik, hogy nem lesz szükség, azonban biztonsági okokból minden hajó a helyén marad” – tette hozzá a bejegyzésében.

Venezuela olajtartaléákai hatalmasak

Találkozók következnek

Trump kijelentése órákkal azután hangzott el, hogy a Fox News „Hannity” című műsorában adott interjújában jelezte, hogy a venezuelai ellenzék vezetője, Maria Corina Machado a jövő héten Washingtonba érkezik, miután korábban elutasította az együttműködés ötletét, mondván, hogy „nincs meg a szükséges támogatása vagy tisztelete az országban”.

A republikánus elnök azonban szerdán a New York Timesnak azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok „nagyon jól kijön” a venezuelai kormánnyal, élén Delcy Rodriguez ideiglenes elnökkel.

A Foxnak adott interjúban Trump azt is elmondta, hogy pénteken olajipari vezetőkkel találkozik a Fehér Házban, és hogy az olajtársaságok legalább 100 milliárd dollárt fognak költeni Venezuelában, amit a Truth Social című bejegyzésében is megismételte.