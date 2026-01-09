2p
Külpolitika Egyesült Államok Venezuela

Ezért mondta le Donald Trump a venezuelai támadások második hullámát

mfor.hu

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a dél-amerikai ország együttműködését látva lemond az erőszak alkalmazásáról.

Az elnök pénteken bejelentette, hogy Venezuela nagyszámú politikai foglyot enged szabadon a „békekeresés” jeleként, a múlt heti drámai amerikai katonai műveletet követően, amelynek eredményeként Nicolás Maduro elnököt elfogták – írja a Reuters.

„Ez egy nagyon fontos és okos gesztus. Az USA és Venezuela jól együttműködik, különösen az olaj- és gázinfrastruktúrájuk sokkal nagyobb, jobb és modernebb formában történő újjáépítése terén” – érvelt Trump a Truth Socialon.

„Az együttműködés miatt lemondtam a korábban várt második támadási hullámot, amelyre úgy tűnik, hogy nem lesz szükség, azonban biztonsági okokból minden hajó a helyén marad” – tette hozzá a bejegyzésében.

Venezuela olajtartaléákai hatalmasak
Venezuela olajtartaléákai hatalmasak
Fotó: DepositPhotos.com

Találkozók következnek

Trump kijelentése órákkal azután hangzott el, hogy a Fox News „Hannity” című műsorában adott interjújában jelezte, hogy a venezuelai ellenzék vezetője, Maria Corina Machado a jövő héten Washingtonba érkezik, miután korábban elutasította az együttműködés ötletét, mondván, hogy „nincs meg a szükséges támogatása vagy tisztelete az országban”.

A republikánus elnök azonban szerdán a New York Timesnak azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok „nagyon jól kijön” a venezuelai kormánnyal, élén Delcy Rodriguez ideiglenes elnökkel.

A Foxnak adott interjúban Trump azt is elmondta, hogy pénteken olajipari vezetőkkel találkozik a Fehér Házban, és hogy az olajtársaságok legalább 100 milliárd dollárt fognak költeni Venezuelában, amit a Truth Social című bejegyzésében is megismételte.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb személyek kaptak menedékjogot hazánkban a baráti európai országból

Újabb személyek kaptak menedékjogot hazánkban a baráti európai országból

A kormány erről értesítette az Európai Unió tagállamait.

A Mercosur zászalaján a Dél Keresztje csillagkép díszeleg

Magyarország tiltakozott, mégis megszavazták a szabadkereskedelmi megállapodást

Már 25 éve készül az EU-Mercosur szanadkereskedelmi megállapodás, amelyt most megszavaztak az unió tagállamai.

Súlyos orosz csapás, Ukrajna az ENSZ BT összehívását kéri

Súlyos orosz csapás, Ukrajna az ENSZ BT összehívását kéri

Oroszország az Oreshnik ballisztikus rakétával vette célba Ukrajnát csütörtök éjszaka. A megtámadott fél az ENSZ Biztonsági Tanácsának és az Ukrajna-NATO Tanácsnak az összehívását kezdeményezte.

Kolumbia

Venezuela után felkészül Kolumbia? Megszólalt az elnök

Gustavo Petro a venezuelai események fényében nyilatkozott.

Úgy néz ki, tényleg Budapestre jöhet Trump a választási kampányban – megjött az amerikai elnök válasza Orbán Viktor levelére

Úgy néz ki, tényleg Budapestre jöhet Trump a választási kampányban – megjött az amerikai elnök válasza Orbán Viktor levelére

A magyar miniszterelnök Magyarországra hívta Donald Trumpot. Az amerikai elnök válaszolt.

Egyszerűen lefizetné a grönlandi lakosokat az Egyesült Államok?

Egyszerűen lefizetné a grönlandi lakosokat az Egyesült Államok?

Amerikai tisztviselők arról egyeztettek, hogy egyösszegű kifizetéseket küldjenek a grönlandi lakosoknak annak érdekében, hogy meggyőzzék őket a Dániától való elszakadásról, és esetleges csatlakozásukról az Egyesült Államokhoz – állítja négy, az ügyet ismerő forrás.

Maduro megbuktatása az ukrán békét is közelebb hozhatja – de mi lesz az orosz gázzal?

Az elmúlt napok legfontosabb katonai és politikai fejleménye a venezuelai elnök elfogása volt. Az akcióval Donald Trump egyértelműen erőt mutatott, szemben a korábbi hónapok tétlenségével. Ez akár Moszkva számára is fontos üzenet lehet, ráadásul az oroszok számára gazdasági szempontból is sok érv szólna a béke mellett.

Megszólalt az EU Trump legújabb húzása után

Több tucat nemzetközi szervezetből lép az ki Egyesült Államok.

Maduro és felesége is megsérült az amerikai akcióban, száz halott maradt a beavatkozás után

Az elnöki házaspár felépült, de a védelmükben elesettek nem.

Az ENSZ-ben is borítja a bilit Trump

Az ENSZ-ben is borítja a bilit Trump

Több tucat nemzetközi szervezetből lép ki az Egyesült Államok.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168