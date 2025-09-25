Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Ezért tartanak olasz és spanyol hadihajók Izrael felé

mfor.hu

A dróntámadás áldozatává vált Gázába tartó nemzetközi segélyflottillának a megsegítésére küldték a hadihajókat. Ez fokozhatja a feszültséget Izraellel, amely határozottan ellenzi a kezdeményezést.

A Globális Sumud Flotilla (GFS) körülbelül 50 civil hajót használ, hogy megpróbálja megtörni Izrael gázai tengeri blokádját. Számos ügyvéd, parlamenti képviselő és aktivista, köztük Greta Thunberg svéd klímaaktivista is a fedélzeten van – írja a Reuters.

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter csütörtökön bejelentette, hogy országa egy hajót küldött, egy másik pedig úton van, hogy elsősorban a flottilla fedélzetén tartózkodó olaszoknak nyújtson segítséget. Arra is felszólította az aktivistákat, hogy hagyjanak fel a blokád megtörésére vonatkozó terveikkel.

Életkép egy gázai kórházból, 2025. szeptember.
Fotó: X/UNICEF
Fotó: X/UNICEF

„Ez nem háborús cselekmény, nem provokáció: ez az emberiesség cselekedete, amely egy állam kötelessége a polgárai iránt” – mondta a parlament felsőházának a haditengerészeti hajók küldéséről szóló döntésről.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Izrael hagyományos szövetségese szerdán hangsúlyozta, hogy országa haditengerészetétől nem várható katonai erő alkalmazása, és a flottilla-kezdeményezést „indokolatlannak, veszélyesnek és felelőtlennek” nevezte.

Viszketőporral szórták meg, korábban halálos áldozatok is voltak

Olaszország szerdán küldte első fregattját, órákkal azután, hogy a GSF flotilla közölte, hogy drónok célpontjává váltak, amelyek sokkoló gránátokat és viszketőport dobtak a hajókra, miközben azok nemzetközi vizeken, 30 tengeri mérföldre (56 km-re) hajóztak a görög Gavdos szigetétől. Senki sem sérült meg, de a hajók némi kárt szenvedtek.

Spanyolország egy katonai hadihajót is küldött a flottilla megsegítésére, csatlakozva Olaszországhoz az európai kormányok által példa nélküli lépésben. A korábbi aktivista kísérleteket, amelyek a Gáza elleni tengeri blokád megtörésére irányultak, az izraeli hadsereg erővel semlegesítette.

2010-ben 10 török aktivistát öltek meg izraeli kommandósok, akik rajtaütöttek a Gáza felé segélyflottillát vezető Mavi Marmara hajón.

Élelemre váró gyerekek a Gázai övezetben, 2025. augusztus
Fotó: X/UNRWA
Fotó: X/UNRWA

Izrael figyelmeztet a lehetséges következményekre

Az izraeli külügyminisztérium nem reagált közvetlenül a vádra, de felszólította a flottillát, hogy humanitárius segélyszállítmányukat adják le bármelyik Izraelhez közeli kikötőben, és bízzák azt az izraeli hatóságokra, hogy Gázába szállítsák, különben következményekkel kell szembenézniük.

„Izrael nem fogja engedélyezni, hogy a hajók aktív harci övezetbe lépjenek be, és nem fogja engedélyezni a törvényes tengeri blokád megsértését.

„Segélyről vagy provokációról van szó?” – írta az izraeli külügyminisztérium az X-en.

Adják le Cipruson

Olaszország azt javasolta, hogy a segélyszállítmányokat Cipruson át lehetne adni a katolikus egyháznak, amely aztán szétosztaná azokat Gázában. Meloni szerint Izrael támogatja az ötletet.

Arturo Scotto, az ellenzéki Demokrata Párt olasz törvényhozója, aki egy flottillahajón tartózkodik, azt mondta, hogy a misszió vezetői „közvetlenül a Vatikánnal” vitatják meg a ciprusi opciót, nem pedig az olasz kormánnyal. „Olyan helyzetben vagyunk ma, hogy egyetlen tű sem juthat be Gázába, ezért minden kezdeményezést üdvözlünk” – mondta a Reutersnek a vatikáni tárgyalásokról. „A megfelelő pillanatban értékelni fogjuk őket.”

