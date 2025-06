Ezért van bajban az izraeli légierő Irán felett

Márpedig a két ország távolsága miatt utántöltés nélkül nem tudnak megfelelően működni az izraeli harci gépek, és ez azt is jelentheti, hogy hosszú hetekig eltarthat, mire az izraeli légierő minden célját el tudja érni. Az Egyesült Államok segíthetne a helyzeten, de egyelőre úgy látszik, nem akar.

A szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár írásából kiderül , hogy ugyan harci gépből még talán lenne is elég Izraelnek, hogy folyamatosan csapásokat hajtson végre iráni területen, azonban légi utántöltő gépekből csak néhány, több évtizede szolgálatba állított darabbal rendelkezik Izrael.

Hiába ért el látványos sikereket az izraeli légierő az Irán elleni támadások során, minden célját egyelőre nem tudja elérni – ahogy ez az Izrael elleni, napok óta zajló iráni rakétacsapások tükrében is látszik.

Vadászgépből még talán lenne is elég, de egy kritikus képességből nincs.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!