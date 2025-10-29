2p

Ezt a jelentést látva mondták le a budapesti találkozót Trumpék?

mfor.hu

Putyin szándékairól szóló hírszerzési dokumentum.

Az amerikai hírszerző ügynökségek nem látnak arra utaló jelet, hogy Oroszország hajlandó lenne kompromisszumot kötni Ukrajnáról — derül ki egy friss hírszerzési értékelésből, amelyet az NBC szemlézett.

A dokumentum szerint Vlagyimir Putyin minden eddiginél elszántabban akarja folytatni a háborút, és katonailag akar győzelmet aratni. A jelentést a hónap elején ismertették az amerikai kongresszus tagjaival.

Putyin nem akar megállni?
Putyin nem akar megállni?
Fotó: Depositphotos

Az elemzés szerint a hírszerzés nem lát semmilyen kompromisszumkészséget Moszkva részéről, miközben Donald Trump lehetséges béketárgyalások felé próbál közvetíteni.  A jelentés szerint Putyin most még inkább elkötelezett, mint korábban: annak ellenére, hogy az orosz hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett, és az ország gazdasága is meggyengült, továbbra is célja ukrán területek elfoglalása és Oroszország befolyásának kiterjesztése – mindezt azért, hogy igazolja a háború emberi és pénzügyi áldozatait.

Trump is türelmetlenebb

A cikk szerint Trump egyre növekvő frusztrációját jelzi az orosz hozzáállással szemben, hogy a múlt héten felfüggesztették a Putyinnal tervezett budapesti találkozót, és januári hivatalba lépése óta most először vezetett be büntetőintézkedéseket Moszkva ellen: szankciókat rendelt el két nagy orosz olajvállalat ellen.

„Egyszerűen úgy éreztem, hogy eljött az ideje” – mondta Trump újságíróknak a portál szerint, „hatalmasnak” nevezve az új szankciókat. Hozzátette, hogy „már régóta várt” a bevezetésükkel, de reméli, „nem maradnak érvényben sokáig”.

„Reméljük, hogy a háború hamarosan rendeződik” – tette hozzá.

