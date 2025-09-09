Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Külpolitika Európai Unió Gáz Gázvezetékek Oroszország Shell Szijjártó Péter

Ezt a meglepetést fogja bejelenteni Szijjártó Péter

mfor.hu

„Ez lesz a legnagyobb volumenű és a leghosszabb távú szerződés, amelyet valaha is kötöttünk nyugati beszállítóval” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

A magyar kormány célja az energetikai diverzifikációval nem a meglévő források lecserélése, hanem azok megőrzése és újabbak bevonása, kizárólag ez garantálhatja hazánk hosszú távú ellátásbiztonságát – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Milánóban, amiről az MTI számolt be.

A Shell

„Szeretnénk több energiát vásárolni több forrásból? Igen. Ma egy új hosszú távú szerződés megkötését jelentjük be a Shell-lel. Ez lesz a legnagyobb volumenű és a leghosszabb távú szerződés, amelyet valaha is kötöttünk nyugati beszállítóval” – tudatta.

„De vajon ezáltal képesek leszünk-e elszakadni az orosz földgáztól? Nem, a földrajzi és infrastrukturális adottságok miatt. Addig nem, amíg nem gondoskodunk az infrastruktúra fejlesztéséről a térségben. Ez a valóság” – tette hozzá.

Hosszú távon számítanak rá
Hosszú távon számítanak rá
Fotó: Depositphotos

A tárcavezető a Gastech konferencián felszólalva először is aláhúzta, hogy az Európai Unió REPowerEU nevű programja a jelenlegi formájában teljesen tönkretenné a magyar energiaellátás biztonságát, mert az infrastrukturális adottságok nem teszik lehetővé az orosz források elvágását.

Leszögezte, hogy ennek földrajzi és fizikai, nem pedig politikai és ideológiai okai vannak, hazánk ugyanis nem rendelkezik tengerparttal, a másfelől érkező vezetékek kapacitása pedig nem elégséges a kőolaj- és földgázigény ellátásához.

Kevés a csőfinanszírozás

Szijjártó Péter az energetikai találkozón hangsúlyozta, hogy bár Magyarország mindent megtett ennek érdekében, hét szomszédja közül hattal összekötötte a hálózatát, szárazföld által körülvett országként erősen függ a szomszédaitól és a szomszédai szomszédaitól.

„Egyszerűen fizikailag van egy bizonyos éves földgáz- és kőolajigényünk, hogy országunk működőképes legyen. Ha fokozatosan beszüntetjük az orosz energiaforrások használatát, akkor földrajzi okokból nem tudjuk fenntartani az ország működését” – figyelmeztetett.

Majd arról számolt be, hogy a magyar kormány a diverzifikáció pártján áll, ezért több évvel ezelőtt más országokkal együtt az Európai Bizottsághoz fordult a délkelet-európai gázvezetékek kapacitásbővítését kérve, viszont elutasító választ kaptak.

„Azt mondták, hogy nem állnak készen a régió gázinfrastruktúrájának további finanszírozására, ugyanis a földgáz nem divatos, a földgázt fokozatosan kivonják a használatból” – emlékeztetett.

„Most egyfelől kénytelenek vagyunk diverzifikálni, másfelől elutasítanak minket. Ennek semmi köze az ideológiához. Ennek semmi köze a politikához. Ez a nagyon egyszerű valóság” – fűzte hozzá.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lettország kötelezővé teszi a lett nyelvtudást az ott élő oroszoknak is.

Nem tanultak meg lettül, ezért kell elhagyniuk az országot

Az orosz állampolgároknak lett nyelvvizsgát kell tenniük, de sokan nem jelentkeztek rá. Ők levelet kaptak: október 13-ig el kell költözniük Lettországból.

Budapesten fecsegett ki államtitkokat a moldáv kémelhárítás korábbi vezetője

Budapesten fecsegett ki államtitkokat a moldáv kémelhárítás korábbi vezetője

A magyar hatóságok is közreműködtek az elfogásában, hétfő délután vették őrizetbe. 

Nincs mese: megbuktatták a miniszterelnököt, jön a váltás Európa egyik kulcsországában

Újabb bukás.

Trump különmegbízottja megkongatta a vészharangokat: ez már az eszkaláció?

Trump különmegbízottja megkongatta a vészharangokat: ez már az eszkaláció?

Veszélyes irányba tart a háború.

Zelenszkij miniszterét várja Magyarországra Szijjártó Péter

Zelenszkij miniszterét várja Magyarországra Szijjártó Péter

Ukrán kollégájával találkozik a miniszter.

Izrael, katona

Terrortámadás történt Jeruzsálemben, többen meghaltak

Két terrorista autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel. A támadásban négyen meghaltak, több mint tízen megsebesültek, egy ember állapota továbbra is életveszélyes – jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfő reggel.

Újra megtámadták a Barátság kőolajvezetéket az ukránok

Robert „Magyar” Brovdi a támadások folytatását ígérte.

Orosz-ukrán Mission Impossible?

Orosz-ukrán Mission Impossible?

Putyin Moszkvát, Zelenszkij Kijevet javasolja a béketárgyalások helyszínéül.

Magyar turistákat erőszakolhattak meg marokkóiak Szicíliában

Magyar turistákat erőszakolhattak meg marokkóiak Szicíliában

Őrizetbe vettek Szicíliában három marokkói állampolgárt két magyar turista elleni nemi erőszak gyanújával – közölték pénteken a cataniai hatóságok a szicíliai sajtó jelentése szerint.

David Lammy

Helycserés támadás a brit kormányban, megvan Starmer új helyettese

Átalakította kormányát pénteken Keir Starmer brit miniszterelnök, nem sokkal azután, hogy távozott tisztségéből eddigi miniszterelnök-helyettese, Angela Rayner.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168