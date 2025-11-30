Ezt a térképet látva Trump sem lesz nyugodt – A hét ábrája

Az egyik legérdekesebb mutató, amellyel minden amerikai elnöknek foglalkoznia kell, a választói elégedettségi ráta, hiszen az amerikai választási rendszer sajátosságai, valamint az elnöki ciklus 2. évében rendezett félidős választások miatt kulcsfontosságú, hogyan alakul a rendszer megítélése az egyes államokban.

Az Egyesült Államokban jövő novemberben tartják a szenátori és képviselőházi helyek feléről döntő voksolást, így még van ideje javítani az eredményen. Viszont ahogy az a térképünkön is látszik, Trumpék igazán csak a hagyományosan republikánus, délibb államokban állnak jól, általánosságban viszont jelentős az elégedetlenség. Ez a hét ábrája: