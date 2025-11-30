1p
Külpolitika A hét ábrája Egyesült Államok

Ezt a térképet látva Trump sem lesz nyugodt – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Az elnök elégedettségi rátájával vannak gondok.

Az egyik legérdekesebb mutató, amellyel minden amerikai elnöknek foglalkoznia kell, a választói elégedettségi ráta, hiszen az amerikai választási rendszer sajátosságai, valamint az elnöki ciklus 2. évében rendezett félidős választások miatt kulcsfontosságú, hogyan alakul a rendszer megítélése az egyes államokban.

Az Egyesült Államokban jövő novemberben tartják a szenátori és képviselőházi helyek feléről döntő voksolást, így még van ideje javítani az eredményen. Viszont ahogy az a térképünkön is látszik, Trumpék igazán csak a hagyományosan republikánus, délibb államokban állnak jól, általánosságban viszont jelentős az elégedetlenség. Ez a hét ábrája:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bomlasztani ment Orbán Viktor Moszkvába?

Bomlasztani ment Orbán Viktor Moszkvába?

Rónai Sándor szerint hazudik a miniszterelnök, amikor azt mondja, hogy az energiaellátás miatt kellett Putyinhoz mennie.

Véget ért a maratoni Putyin-Orbán találkozó – erre jutottak

Csaknem négy órán át egyeztetett egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben – közölte a RIA Novosztyi hírügynökség.

Egyre nagyobb a baj Kijevben, lemondott Zelenszkij legfontosabb embere

Egyre nagyobb a baj Kijevben, lemondott Zelenszkij legfontosabb embere

A lemondásra azután került sor, hogy az ukrán korrupcióellenes hatóság átkutatta az otthonát.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án

Botrányosra sikerült a tolmácsolás az Orbán-Putyin találkozón

Miközben az orosz elnök arról beszélt, hogy a nézeteik nem feltétlenül esnek egybe, a tolmács ezt úgy fordította, hogy jól működik az együttműködés. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi volt a félrefordítás oka.

Lángol egy orosz olajfinomító, megint lecsapott Ukrajna

Lángol egy orosz olajfinomító, megint lecsapott Ukrajna

Az ukrán erők péntekre virradóra csapást mértek az oroszországi Szaratovban lévő olajfinomítóra, valamint egy pilóta nélküli repülőgépek tárolóhelyére az orosz megszállás alatt álló Krím félszigeten, Szaki közelében lévő katonai reptéren – közölte az ukrán vezérkar a Facebookon.

Szabotázs

Elfogatóparancsot adott ki Lengyelország a külföldre menekült szabotőrök ellen

A vasúti szabotázsakciók elkövetésével gyanúsított két ukrán állampolgár, Jevhen Ivanov és Olekszander Kononov ellen elfogatóparancsot adott ki a lengyel ügyészség – közölte pénteken az X-en Przemyslaw Nowak lengyel államügyészségi szóvivő.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án

Putyin szerint Magyarország kiegyensúlyozott az ukrajnai kérdésben – frissítve

Erről akkor beszélt az orosz elnök, amikor fogadta a Kremlben Orbán Viktort.

Az orosz energiafüggőség a többség szerint hátrány

Az orosz energiafüggőség a többség szerint hátrány

A lakosság többsége szerint Magyarország energiaellátása olyan erősen függ az orosz forrásokból származó importtól, ami kockázatot jelent, és a legfontosabb cél ma Magyarország energiaellátásának biztosítása szempontjából az, hogy az egy országtól való függés mértéke csökkenjen.

Váratlan fordulat az ukrajnai korrupciós botrányban

Váratlan fordulat az ukrajnai korrupciós botrányban

A nyomozók pénteken razziát tartottak Volodimir Zelenszkij elnök legfőbb tanácsadója, Andrij Jermak otthonában.

Orbán Viktor: Irány Moszkva! – a rádió helyett

Orbán Viktor: Irány Moszkva! – a rádió helyett

A miniszterelnök péntek hajnalban az orosz fővárosba repült Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter társaságában.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168