Ezt elkiabálta Trump? A Forradalmi Gárda teljes blokáddal fenyeget

Irán folytatta a drón- és rakétacsapásait.

Irán kedden ismét drónokkal és rakétákkal támadott célpontokat a Perzsa-öböl mentén fekvő több országban, köztük Szaúd-Arábiában, Kuvaitban, Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben – számolt be róla az MTI.

Az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben légiriadók szólaltak meg a kora reggeli órákban. Dubajban mobiltelefonokra küldött riasztások figyelmeztették a lakosságot a beérkező fenyegetésekre; a katasztrófavédelmi hatóság a reggel 9 és este fél 11 közötti időszakban szöveges értesítések küldését rendelte el.

Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma közölte, hogy a királyság keleti régiója felett két drónt semmisítettek meg. Kuvaitban a Nemzeti Gárda hat pilóta nélküli repülőeszközt lőtt le az ország északi és déli területein.

Az iráni Forradalmi Gárda kedden kijelentette: amennyiben az Egyesült Államok és Izrael folytatja Irán elleni támadásait, teljesen elzárja a térségből induló olajszállításokat. A Perzsa-öbölből induló olajszállítmányok túlnyomó része a Hormuzi-szoroson keresztül jut ki a nyílt tengerre, ez a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonala.

Washington hétfőn arra figyelmeztette az iráni vezetést: az olajszállítás akadályoztatása esetén az Egyesült Államok a korábbinál jóval keményebb katonai válaszlépéseket tehet. Donald Trump „halállal, tűzzel és dühvel” fenyegette meg Iránt, ha az blokkolja az olajszállítást, miután azt mondta, hogy a háború „hamarosan” véget ér. Erről bővebben itt olvashatnak:

Észak-Irakban kedden légicsapás érte az iráni támogatású fegyveres csoportok egyik állását. Az iraki Népi Mozgósítási Erők nevű, zömében síita milíciákból álló iraki katonai szervezet 40. dandárjának kirkuki bázisát érő támadásban legalább öt fegyveres meghalt és négyen megsebesültek. Az iraki hadsereg közleményben „Irak elleni nyílt támadásnak” nevezte az akciót.

Eközben kiderült, hogy kinek a rakétája okozta az iráni háború eddigi egyik legsúlyosabb tragédiáját. Erről bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

A légicsapást szenvedett iskola a dél-iráni Minabban

Megvan, ki felelős az iráni háború eddigi legsúlyosabb tragédiájáért

Egybehangzó lapértesülések szerint valószínűleg amerikai légicsapás érte az iráni lányiskolát. 

Kubáról kérdezték Trumpot, az amerikai elnök sejtelmesen válaszolt

Kubáról kérdezték Trumpot, az amerikai elnök sejtelmesen válaszolt

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, hogy Kuba humanitárius szempontból „nagy bajban van”. A közép-amerikai ország ügyével Marco Rubio amerikai külügyminiszter foglalkozik.

Máris megjött Irán reakciója Donald Trump szavaira

Máris megjött Irán reakciója Donald Trump szavaira

Irán másképp látja a közel-keleti helyzetet, mint az Egyesült Államok.

Meglepő kijelentés Trumptól, ez már a háború végét jelzi?

Meglepő kijelentés Trumptól, ez már a háború végét jelzi?

Donald Trump szerint az iráni katonai konfliktus „nagyon hamar” véget érhet – az amerikai elnök Floridában tartott sajtótájékoztatóján értékelte közel-keleti fejleményeket helyi idő szerint hétfőn este.

Ukrán pénzszállítók: meglepte a magyar kormány az ukrán külügyminisztert

Nem erre számított az ukrán politikus.

Nem sok jót jelent, hogy Irán kész meghekkelni az olajpiacot

Nem sok jót jelent, hogy Irán kész meghekkelni az olajpiacot

Az olaj világpiaci árán keresztül rombolnának az elszánt iráni harcosok.

Tesznek a bombákra: üzenet az ajatollah fiának megválasztása

Tesznek a bombákra: üzenet az ajatollah fiának megválasztása

Hiába minden amerikai fenyegetés, támadás. Üzenetet küldött Irán az új választottal.

Ali Hámenei utódját is célkeresztbe tette Izrael

Már Ali Hámenei utódját is célkeresztbe vette Izrael

Ali Hámenei utódjáról állítólag már döntés született.

Robert Fico elárulta, mit csinálna Magyar Péter győzelme esetén

Robert Fico elárulta, mit csinálna Magyar Péter győzelme esetén

Szlovákia kész blokkolni az Ukrajnának szánt háborús kölcsönt, és átvenni a stafétát Magyarországtól ebben, ha szükséges – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségimédia-profilján vasárnap közzétett videóbejegyzésében.

Trump agyondicsérte és elismerte Venezuela új kormányfőjét

Trump agyondicsérte Venezuela új elnökét, aki hét és fél évig volt alelnök Maduro mellett

Az Egyesült Államok formálisan és jogilag is elismerte a Delcy Rodriguez vezette venezuelai kormányt – közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton.

