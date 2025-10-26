Ezt mondják az oroszok Putyin és Trump budapesti találkozójáról

A Kreml szóvivője vasárnap úgy fogalmazott, téves arról beszélni, hogy lemondták volna Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozóját, ugyanakkor hozzátette: a találkozót elő kell készíteni – írja a Reuters. Dmitrij Peszkov elmondta:

az elnökök nem találkozhatnak pusztán a találkozás kedvéért, nem vesztegethetik az idejüket – ezt mindketten nyíltan kimondták. Ezért utasították Szergej Lavrov külügyminisztert és Marco Rubio amerikai külügyminisztert a folyamat előkészítésére. A folyamat bonyolult.

Barátságtalan lépések

Peszkov az Egyesült Államok által az orosz olajipari óriásokra, a Lukoilra és a Rosznyeftyre kivetett szankciókról is beszélt, „barátságtalan lépésnek” nevezve azokat, ugyanakkor hangsúlyozta: Oroszország célja továbbra is a baráti kapcsolatok építése minden országgal, így az Egyesült Államokkal is.

„Az Egyesült Államok elnökétől elhangzott különböző megjegyzések ellenére nekünk továbbra is a saját érdekeinket kell szem előtt tartanunk. Az érdekeink pedig azt diktálják, hogy jó kapcsolatokat építsünk minden országgal, beleértve az Egyesült Államokat is” – fogalmazott Peszkov.