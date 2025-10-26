Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Ezt mondják az oroszok Putyin és Trump budapesti találkozójáról

mfor.hu

Megszólalt a Kreml szóvivője.

A Kreml szóvivője vasárnap úgy fogalmazott, téves arról beszélni, hogy lemondták volna Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozóját, ugyanakkor hozzátette: a találkozót elő kell készíteni – írja a Reuters. Dmitrij Peszkov elmondta:

az elnökök nem találkozhatnak pusztán a találkozás kedvéért, nem vesztegethetik az idejüket – ezt mindketten nyíltan kimondták. Ezért utasították Szergej Lavrov külügyminisztert és Marco Rubio amerikai külügyminisztert a folyamat előkészítésére. A folyamat bonyolult.

Barátságtalan lépések

Peszkov az Egyesült Államok által az orosz olajipari óriásokra, a Lukoilra és a Rosznyeftyre kivetett szankciókról is beszélt, „barátságtalan lépésnek” nevezve azokat, ugyanakkor hangsúlyozta: Oroszország célja továbbra is a baráti kapcsolatok építése minden országgal, így az Egyesült Államokkal is.

„Az Egyesült Államok elnökétől elhangzott különböző megjegyzések ellenére nekünk továbbra is a saját érdekeinket kell szem előtt tartanunk. Az érdekeink pedig azt diktálják, hogy jó kapcsolatokat építsünk minden országgal, beleértve az Egyesült Államokat is” – fogalmazott Peszkov.

 

Putyin dörzsöli a tenyerét: ezzel a rakétával fenyegetik a világot?

Sikeresen teszteltek egy nukleáris rakétát.

Egy sereg orosz drón támadta Ukrajnát, gyerekek is megsérültek

Nem volt nyugodt este. 

Trump dühöng: még keményebb vámokat vet be

Az amerikai elnök Kanadára sértődött meg.

Nem akármilyen találkozók várnak hétfőn Orbán Viktorra

Olaszországba mehet.

Kamala Harris lehet újra elindulna az elnökségért

Kamala Harris volt amerikai alelnök kilátásba helyezte, hogy megint indul valamelyik elnökválasztáson.

Orosz rakéták záporoztak Kijevre

Helikopterről próbálták megfékezni a lángokat

Független palesztin bizottság veheti át Gáza irányítását

Együttműködve az arab szövetségesekkel és nemzetközi szereplőkkel.

Donald Trump mozgósította a katonáit, új háborúra készülnek?

Mozgásban a világ legnagyobb hadihajója.

Moszkváig jutottak az ukrán drónok, hatalmas pusztítást végeztek

Dróntámadás következtében megrongálódott egy lakóház az orosz fővároshoz közeli Krasznogorszkban, több ember megsebesült – közölte Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója péntek reggel a Telegram-csatornán.

EU-csúcs: Robert Fico keményen nekiment Zelenszkij ötletének

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba.  

