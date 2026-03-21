Ezt üzente Donald Trump Orbán Viktor újraválasztásáról

Nem meglepetés, hogy ezúttal is videóban köszönt be Trump az Egyesült Államokból honosított konzervatív dzsemborin, a CPAC Hungary-n.

A hvg.hu cikke szerint a videóban az amerikai elnök kijelentette, támogatja Orbán Viktor újraválasztását: „a teljes, feltétel nélküli támogatásomat élvezi.”

Trump erős vezetőnek nevezte a miniszterelnököt, és hosszasan méltatta:

„megmutatta, mire lehet képes egy ország, ha megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az érdekeit.”

A cikk szerint beszélt arról is, Európának össze kell szednie magát, mert nagyon sok problémája van, szerinte ebben Orbán Viktor példáját kellene követnie a kontinensnek, ezért nagyon bízik benne, hogy a miniszterelnök ismét döntő fölénnyel fog nyerni az áprilisi választásokon.