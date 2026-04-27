Külpolitika Európai Unió Magyar Péter

Ezt üzente Magyar Péter brüsszeli útja előtt az Európai Bizottság

mfor.hu

A források feloldása lesz a fókusz.

Az Európai Bizottság illetékes szóvivője megerősítette, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök szerdán Brüsszelbe utazik, és informális egyeztetést folytat az uniós források hazahozataláról.

Hétfőn, a brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján, kérdésre válaszolva Olof Gill közölte, mivel a szerdai tárgyalás egy miniszterelnök-jelölttel zajlik majd, az Európai Bizottság nem közöl részleteket annak tartalmáról azon túl, amiről már korábban tájékoztatott, vagyis azt, hogy az új magyar kormány delegációival folytatott találkozók teljes mértékben a Magyarországnak szánt uniós források feloldását szolgáló érdemi előrelépésekre összpontosítanak.

Az Európai Bizottság álláspontja nagyon egyszerű: strukturált és célzott módon szeretne együttműködni a hivatalba lépő magyar kormánnyal, hogy a lehető legkorábbi szakaszban minden szükséges intézkedés megtörténjen annak érdekében, hogy Magyarország népe, amelynek a javára ezeket az alapokat szánták, a lehető legkorábban részesülhessen belőlük – tette hozzá válaszában az uniós szóvivő.

A Tisza Párt elnöke korábban azt mondta, elvárja, hogy május 15-20. között Brüsszelben alá tudjanak írni egy olyan politikai megállapodást, amelynek alapján augusztus 31-ig módosítják a szükséges jogszabályokat, hogy átutalhassák a Magyarországnak járó pénzeket.

