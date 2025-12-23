Ezt vajon szóvá teszi a magyar kormány? A felvidéki kisebbségre nézve hátrányos döntés született Szlovákiában

Peter Pellegrini államfő kedden aláírta a szlovák büntető törvénykönyv módosításait a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos paragrafussal együtt. Az elnök a Facebook-oldalára posztolt videóban kijelentette, hogy a módosítás tartalmáért teljes mértékben a javaslatot kidolgozó pozsonyi kormánynak, valamint az azt jóváhagyó parlamenti többségnek kell vállalnia a felelősséget – írja a szlovákiai magyar lap, az Új Szó. Peter Pellegrini délelőtt még arról beszélt, hogy nem fogja teljes egészében megvétózni a parlament által megszavazott büntetőtörvénykönyv módosítását, azonos a törvény bizonyos részeihez javaslatokat fűz majd.

„Úgy döntöttem, hogy ezt a javaslatot nem küldöm vissza egészében újratárgyalásra, nem élek vétójogommal, hanem aláírom abban a formában, ahogyan azt a parlament elfogadta” – mondta a szlovák elnök, aki szerint aláírásával nem sérülnek mindazok jogai, akik az alkotmánybírósághoz fordulnak, vagy más jogi eszközöket vesznek igénybe.

A szövetség Ficoval fontosabb volt, mint a nyílt konfrontáció a Beneš-dekrétumok ügyében

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A törvénymódosítás kimondja, hogy amennyiben valaki bizonyítottan megkérdőjelezi a Beneš-dekrétumokat, az akár fél év szabadságvesztéssel is sújtható. A Robert Fico kormányfő mögött álló koalíció által elfogadtatott törvény szigorítja a választásokkal kapcsolatos bűncselekményeket is: büntethetővé válik a választások befolyásolása vagy akadályozása külföldi hatalmak, szervezetek vagy külföldi pénzek révén.

A második világháború után a szlovákiai magyarok és a németek kollektív bűnösségét kimondó elnöki rendeletek tagadását szabadságvesztéssel szankcionáló jogszabályok ellen tüntetések voltak.

Szombat este Dunaszerdahelyen fáklyás felvonulást tartott a szlovákiai Magyar Szövetség, péntek este Rimaszombaton volt néma fáklyás menet, kedden Pozsonyban szervezett a büntetőtörvénykönyv módosítása elleni tüntetést a legnagyobb szlovákiai ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia. A rendezvény egyik szónoka a Magyar Szövetség elnöke, Gubík László volt.

A szlovák társadalmat karácsony előtt is utcára vivő törvénymódosítás többről szól, mint a magyar kisebbség megbélyegzése, az a negyedik Fico-kormány jogállamot leépítő lépéseinek legújabb fejezete – teszi hozzá a Népszava.

A lap többször is írt arról, hogy az Orbán-kormány gyakorlatilag asszisztált a felvidéki magyarok újabb jogfosztásához. A vita azon folyik, hogy a Beneš-dekrétumoknak van-e máig ható jogkövetkezménye a magyar kisebbségre nézve. A Fidesz-KDNP vezette kormány nyíltan nem konfrontálódott az ügyben a Fico-kabinettel, Orbán Viktor „tisztázásról” beszélt, időpont nélkül. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig inkább a Beneš-dekrétumok eltörlését szorgalmazó szlovák ellenzéket bírálta.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke még a múlt héten közölte, a Fidesz megakadályozta, hogy az Európai Parlament felléphessen a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését börtönnel fenyegető szlovák törvény ellen.