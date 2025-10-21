Ezt vitte a börtönbe a volt francia elnök, Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy egy párizsi börtönbe vonult be, miután a bíróság ötéves szabadságvesztésre ítélte bűnszövetkezetben való részvétel miatt, amelynek célja az volt, hogy választási kampányához pénzt szerezzen a néhai líbiai diktátor, Moammer Kadhafi rezsimjétől – írja a The Guardian.

Sarkozy, aki 2007 és 2012 között volt Franciaország jobboldali elnöke, az első olyan egykori európai uniós államfő, aki börtönbe kerül, és az első francia vezető a második világháború óta, akit bebörtönöztek.

A politikus – aki fellebbezett az ítélet ellen – igyekezett elkerülni, hogy lefényképezzék a párizsi La Santé börtön kapujában. Ehelyett gondosan megrendezett búcsút szervezett otthona elől, a főváros nyugati részén: feleségével, Carla Bruni énekesnővel együtt sétált ki, hogy üdvözölje az utcán összegyűlt tömeget.

Még a szép időkben, 2008

Fotó: Wikipédia/א (Aleph)

Fia polgármester lenne

Először gyerekei léptek ki a házból, élükön a 14 éves Giuliával, hogy köszöntsék a támogatókat. Louis Sarkozy, a volt elnök egyik fia, aki jövő tavasszal Mentonban készül elindulni a polgármesteri posztért, korábban felszólította a híveket, hogy tüntessenek apja mellett. Többen a „Nicolas! Nicolas!” nevet skandálták.

Rendkívüli súly

Ezzel egy időben Sarkozy közösségi oldalán üzenetet tett közzé: „Ártatlan vagyok” – írta, hozzátéve, hogy bebörtönzése „igazságszolgáltatási botrány”.

Sarkozyt a múlt hónapban ítélték el bűnszövetkezetben való részvétel miatt, miután a bíróság szerint megpróbált pénzt szerezni Kadhafi rezsimjétől 2007-es, végül győztes elnökválasztási kampányához. Az ítéletet meghozó Nathalie Gavarino bíró az ötéves börtönbüntetést az ügy „rendkívüli súlyával” indokolta, amely „alááshatja az állampolgárok bizalmát”.

Sarkozy ügyvédei már a bebörtönzés napján kérelmet nyújtottak be szabadlábra helyezésére. A fellebbviteli bíróságnak két hónapja van a kérelem elbírálására.

lyen esetekben elrendelhetik a bírói felügyelet alatti szabadlábra helyezést, vagy házi őrizetet elektronikus nyomkövetővel, de meg is tagadhatják a szabadon engedést, ha például fennáll a bizonyítékok befolyásolásának vagy a tanúk megfélemlítésének veszélye.

Ördögi alku

A három hónapig tartó per során az ügyészség azt állította, hogy Sarkozy „ördögi alku” részeként fogadta el a korrupciót „az elmúlt 30 év egyik legkegyetlenebb diktátorától”, hogy pénzt szerezzen a kampányához.

Sarkozyt három másik vádpont – korrupció, a líbiai közpénzek elsikkasztása és illegális kampányfinanszírozás – alól felmentették.

A bíróságon Sarkozy tagadta a vádakat, és kijelentette, hogy semmilyen bűnszövetkezetben nem vett részt, és nem próbált pénzt szerezni Líbiától. Fellebbezése folyamatban van, új tárgyalását várhatóan hat hónapon belül tartják meg. Ennek ellenére börtönbe kell vonulnia, mivel az ítélet végrehajtása nem függesztő hatályú.

Három könyv, fülldugó

A Le Figarónak elmondta, hogy a börtönbe három könyvet és néhány családi fényképet vitt magával – ahogy az az első héten engedélyezett. Könyvei között van egy Jézusról szóló életrajz és Alexandre Dumas Monte Cristo grófja, „amelyben egy ártatlan férfit börtönöznek be, de később megszökik, hogy bosszút álljon”. Sarkozy hozzátette, hogy a börtönben könyvírásba kezd.

Várhatóan saját biztonsága érdekében magánzárkában helyezik el, egy körülbelül 9 négyzetméteres cellában, amelyben zuhanyzó és WC is található. Mobiltelefont nem tarthat magánál, de egy kis televíziója lesz, és biztonsági ellenőrzés alatt álló telefonvonalon tarthatja a kapcsolatot ügyvédeivel és családjával. Hetente két alkalommal fogadhat látogatót. A Le Figarónak elmondta: füldugót is vitt magával, mert „éjszaka sok a zaj, kiabálás és sikítás”.