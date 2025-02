Farkasszemet nézni indult Szijjártó Péter Brüsszelbe

„Ma Brüsszelben EU-s külügyminiszteri tanácsülést tartunk, farkasszemet fogunk nézni, lesz nagy nyomás is, de mi nem engedünk. Három éve dacolunk a nyomással, három éve nem hagyjuk, hogy belenyomjanak minket a háborús politikájukba, most már ki fogjuk bírni!” – írta.

„Legyen világos: nekünk mindkettő alapvető érdekünk. Ezért alapvető érdekünk, hogy ezek a tárgyalások sikerre vezessenek. Ezért is tartjuk aggasztónak a háborúpárti európai liberálisoknak a megállapodás megakadályozására irányuló szervezkedését. S ezért mindent el is fogunk követni annak érdekében, hogy Brüsszel és a háborúpárti európaiak ne tudják megakadályozni a békét elhozó amerikai-orosz megállapodást”.

Szijjártó Péter azt írta, „mi mindvégig azt az álláspontot képviseltük, hogy csak egy amerikai-orosz megállapodás vezethet el a háború lezárásához. A békepárti amerikai elnök el is hozta a várva várt fordulatot: megkezdődtek az amerikai-orosz tárgyalások a békéről, s az amerikai-orosz kapcsolatok rendezéséről”.

Három év háborúskodás után itt az esély a békére, ezért „mindent el is fogunk követni annak érdekében, hogy Brüsszel és a háborúpárti európaiak ne tudják megakadályozni a békét elhozó amerikai-orosz megállapodást”- közölte hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter.

