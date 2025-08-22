FBI razzia a Donald Trumpot kritizáló népszerű könyv szerzőjénél

Az FBI péntek reggel razziát tartott Donald Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának, az elnök kritikusává vált John Boltonnak az otthonában. A szövetségi házkutatás Bolton washingtoni házában a titkosított dokumentumok kezelésével kapcsolatos nyomozás része volt, jelentette az Associated Press egy, az ügyhöz közel álló személyre hivatkozva.

Egy kormányzati forrás megerősítette a razziát a Guardiannek, de további részleteket nem hozott nyilvánosságra.

Kash Patel, az FBI igazgatója péntek reggel üzenetet tett közzé az X-en: „SENKI sem áll a törvények felett… @FBI ügynökök küldetésben.” JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke, megosztotta Patel üzenetét, akárcsak Dan Bongino, az FBI igazgatóhelyettese, aki hozzátette: „A közszolgálati korrupciót nem fogják tolerálni.”

A szövetségi bírósági parancs alapjául szolgáló adatokról, amelyekre egy ilyen házkutatás lefolytatásához szükség van, nem hoztak nyilvánosságra részleteket.

John Bolton fokozatosan vált kritikussá

Házon kívül volt

A CNN beszámolója szerint Bolton nem volt otthon a razzia alatt. A hírcsatornának azt nyilatkozta, hogy nem tudott az FBI által végzett házkutatásról, és tovább vizsgálja az ügyet.

Bolton 17 hónapig Trump harmadik nemzetbiztonsági tanácsadójaként szolgált, és összetűzésbe került vele Irán, Afganisztán és Észak-Korea miatt. Az első Trump-adminisztráció sikertelenül próbálta megakadályozni Bolton-könyvének kiadását, amely állításuk szerint minősített információkat tartalmazott.

Miután egy bíró 2020 júniusában úgy döntött, hogy a könyv megjelenhet, Trump azt mondta, hogy Boltonnak „nagyon nagy árat kell fizetnie ezért, ahogy azt előtte mások is tették”.

Bolton könyve, A szoba, ahol a történelem formálódott, részletesen ismertette Trump nemzetbiztonsági tanácsadójaként eltöltött időszakát. Ebben Bolton részletesen ismertette az általa jogilag is megkérdőjelezhetőnek tartott elnöki magatartást, és azzal vádolta Trumpot, hogy Kínától kért segítséget az újraválasztásának biztosításához.

Bolton egy olyan elnököt ábrázolt, aki nem ismeri az alapvető geopolitikai valóságot, beleértve azt sem, hogy Finnország független ország. A könyv bestseller lett Trump megpróbálásai ellenére, hogy betiltotta a kiadását.