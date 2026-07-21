Azonnal fejcseréket hajtott végre az új brit miniszterelnök

Átalakította elődje, Keir Starmer kormányát Andy Burnham, az Egyesült Királyság hétfőn hivatalba lépett új miniszterelnöke.

A legnagyobb meglepetést a pénzügyminisztérium élén bekövetkezett váltás okozta: ennek a tárcának az élére a kormányfő John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki.

További változtatások

A brit sajtó korábban egyöntetűen Shabana Mahmood belügyminisztert, kisebb valószínűséggel Ed Milibandet, az energiabiztonságért és a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentéséért felelős tárca eddigi vezetőjét tartotta esélyesnek az eddig Rachel Reeves által betöltött pénzügyminiszteri posztra.

Reevesnek Burnham egybehangzó médiaértesülések szerint más, magas beosztással járó tisztséget ajánlott fel kormányában, a volt pénzügyminiszter azonban ezt nem fogadta el.

Shabana Mahmood az új kormányban is maradt a belügyminisztérium élén, Ed Milibandet viszont Burnham külügyminiszterré nevezte ki.

Kapcsolódó cikk Szép búcsúajándékot vitt Kijevbe a leköszönő brit miniszterelnök 16 Gripent vehet Ukrajna, részben brit pénzből.

A külügyi tárca eddigi vezetője, Yvette Cooper hétfőtől az egészségügyi miniszteri tisztséget tölti be.

Ed Miliband az első olyan brit külügyminiszter, akinek bátyja is betöltötte ugyanezt a tisztséget: David Miliband 2007 és 2010 között, Gordon Brown akkori munkáspárti miniszterelnök kormányában volt a külügyi tárca vezetője.

Trump, von der Leyen és Zelenszkij

A Downing Street hétfő esti tájékoztatása szerint Andy Burnham miniszterelnök – Manchester korábbi polgármestere – a nap folyamán telefonon tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel, akit manchesteri látogatásra hívott meg. Burnham biztosította Trumpot arról is, hogy London elkötelezett a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítása mellett.

Az új brit kormányfő telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, akinek hangsúlyozta, hogy az ő miniszterelnöksége alatt „abszolút semmiféle változás” nem lesz az Ukrajnának nyújtott brit támogatásban.

Andy Burnham a Downing Street beszámolója szerint első munkanapján megbeszélést tartott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is, akinek kifejtette, hogy Nagy-Britannia és az EU számára egyaránt kulcsfontosságú a szorosabb és ambiciózusabb viszonyrendszer kialakítása.