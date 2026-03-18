Fejlövésekkel végeztek egy családdal – elszabadult az erőszak egy megszállt területen

Gyakorlatilag kivégeztek egy palesztin családot az izraeli rendőrök a hétvégén a megszállt Ciszjordániában. A család szombat este a Ramadán végi bevásárlásból tért volna haza, amikor a rendfenntartók tüzet nyitottak rájuk Tamoun városában. Az autóban a két szülő mellett négy gyerekük utazott, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

A szülők, valamint az ötéves és a hétéves fiú mindannyian fejlövést kaptak és életüket vesztették. A két másik gyerek megsérült. Az izraeli hatóságok önvédelemre hivatkoztak.

Február vége, az iráni háború kezdete óta tovább eszkalálódott a palesztinok elleni erőszak Ciszjordániában. A The Guardian összesítése szerint két hét alatt az izraeli telepesek hat civilt lőttek le, miközben megrohanták a palesztinok olívaültetvényeit és földjeit.

A helyszínen lévő, részben külföldi emberi jogi aktivisták szintén arról számolnak be, hogy a palesztinokat naponta fenyegetik és támadják az izraeli telepesek, akik szinte teljes büntetlenséget élveznek.

A Human Rights Watch friss jelentésében pedig azt írja: „A telepesek napi szinten törnek rá a palesztin közösségekre, éles lőszerrel lőnek rájuk, felgyújtják az otthonaikat és az autóikat, otthonaikban támadják a családokat.”

Az elmúlt szűk 2,5 évben 1064 palesztint, köztük legkevesebb 231 gyereket öltek meg telepesek vagy rendfenntartók Ciszjordániában az ENSZ humanitárius ügyekkel foglalkozó irodája szerint.

Ciszjordániát és Kelet-Jeruzsálemet az 1967-es arab-izraeli háborúban foglalta el Izrael, és azóta is megszállva tartja. Izrael vitatja a megszállást.

