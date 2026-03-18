Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Külpolitika Izraeli-palesztin konfliktus

Fejlövésekkel végeztek egy családdal – elszabadult az erőszak egy megszállt területen

Miközben a világ az iráni háborúra figyel, fokozódik az izraeli telepesek és biztonsági szervek erőszakhulláma a palesztinokkal szemben a megszállt Ciszjordániában. 

Gyakorlatilag kivégeztek egy palesztin családot az izraeli rendőrök a hétvégén a megszállt Ciszjordániában. A család szombat este a Ramadán végi bevásárlásból tért volna haza, amikor a rendfenntartók tüzet nyitottak rájuk Tamoun városában. Az autóban a két szülő mellett négy gyerekük utazott, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

A szülők, valamint az ötéves és a hétéves fiú mindannyian fejlövést kaptak és életüket vesztették. A két másik gyerek megsérült. Az izraeli hatóságok önvédelemre hivatkoztak.

Február vége, az iráni háború kezdete óta tovább eszkalálódott a palesztinok elleni erőszak Ciszjordániában. A The Guardian összesítése szerint két hét alatt az izraeli telepesek hat civilt lőttek le, miközben megrohanták a palesztinok olívaültetvényeit és földjeit.

A helyszínen lévő, részben külföldi emberi jogi aktivisták szintén arról számolnak be, hogy a palesztinokat naponta fenyegetik és támadják az izraeli telepesek, akik szinte teljes büntetlenséget élveznek.

A Human Rights Watch friss jelentésében pedig azt írja: „A telepesek napi szinten törnek rá a palesztin közösségekre, éles lőszerrel lőnek rájuk, felgyújtják az otthonaikat és az autóikat, otthonaikban támadják a családokat.”

Az elmúlt szűk 2,5 évben 1064 palesztint, köztük legkevesebb 231 gyereket öltek meg telepesek vagy rendfenntartók Ciszjordániában az ENSZ humanitárius ügyekkel foglalkozó irodája szerint. 

Ciszjordániát és Kelet-Jeruzsálemet az 1967-es arab-izraeli háborúban foglalta el Izrael, és azóta is megszállva tartja. Izrael vitatja a megszállást. 

A teljes írást a Privátbankáron olvashatják

Utolsóként Paraguay is ratifikálta a Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt

Ausztrál légibázist támadtak az irániak

Balázs Péter: A magyar kormány belekötött Ukrajnába

A magyar kormány Brüsszelt támadja, Ukrajnába pedig kifejezetten belekötött, pedig a szomszédainkkal és a szövetségeseinkkel szemben különösen fontos lenne a feszültség csökkentése – erről Balázs Péter beszélt a Klasszis Média műsorában, a Klasszis Podcastban. Magyarország egykori külügyminisztere utalt arra, hogy ezzel együtt sem valószínű ukrán diverzáns tevékenység Magyarországon, hiszen Ukrajnának „kisebb gondja is nagyobb annál, minthogy velünk szórakozzon.”

Kiélezett vita várható az e heti uniós csúcstalálkozón

Vétózással fenyeget Orbán Viktor és Robert Fico az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós kölcsön ügyében – erről fog szólni az uniós tagállamok állam- és kormányfőinek e heti találkozója. Az energiaválságot Brüsszelben is érzik, de az orosz energiaimport újraindításáról nincs vita.

Az új ajatollah keményen válaszolt Amerika közvetítőinek

Modzstaba Hamenei elutasította a feszültség csökkentésére vagy tűzszünetre vonatkozó javaslatokat, amelyeket két közvetítő ország juttatott el Teheránba – nyilatkozta egy magasrangú iráni tisztviselő kedden.

Beadta a derekát Volodimir Zelenszkij Barátság-ügyben

Az olajszállítás helyreállítása érdekében Ukrajna elfogadta az EU támogatási és finanszírozási ajánlatát – mondta Antonio Costa, az Európai Unió Tanácsának elnöke kedden.

Izrael újra lecsapott: két iráni vezetőt is megölhettek kedden

Trump: „Bármit megtehetek Kubával”

Trump tagadja, de igenis előre szóltak neki, hogy ez lesz?

Az elnök szerint ezt senki nem látta előre. A hírszerzői szerint ők leírták, hogy Irán a térség országai elleni csapásokkal és a Hormuzi-szoros lezárásával válaszolhat.

Egy kabuli kórház ellen. Pakisztán tagadja, hogy polgári célpontra lőtt volna.

