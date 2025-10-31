3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Félelmetes fegyvert vethetett be Oroszország Ukrajnában

mfor.hu

Oroszország az utóbbi hónapokban olyan robotrepülőgéppel támadta Ukrajnát, amelynek fejlesztése hivatkozási alap volt arra, hogy Donald Trump amerikai elnök még első elnöki ciklusa idején felmondja az Oroszországgal fennálló nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodást – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

Ez az első hivatalos ukrán közlés arra vonatkozóan, hogy Oroszország bevetette a 9M729-es, földi indítású robotrepülőgépet harci körülmények között Ukrajnában vagy bárhol máshol – tette hozzá az UNIAN hírügynökség.

Egy másik magas rangú ukrán tisztségviselő szerint Oroszország augusztus óta 23 esetben támadta Ukrajnát ilyen típusú rakétával.

Éppen a 9M729-es rakéta kifejlesztése volt a hivatkozási alap arra, hogy az Egyesült Államok 2019-ben felmondta a közepes és rövidebb hatótávolságú nukleáris erőkre vonatkozó INF-szerződést.

Washington azzal indokolta a döntést, hogy Oroszország megsértette a szerződést, mert ez a rakéta jóval messzebbre képes repülni, mint a megengedett 500 kilométer. Moszkva tagadta ezt.

A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) adatai szerint a 9M729-es rakéta hatótávolsága elérheti a 2500 kilométert, valamint képes hagyományos és nukleáris robbanófejet is hordozni.

Egy katonai tisztségviselő szerint az Oroszország által október 5-én elindított rakéta több mint 1200 kilométert tett meg, mielőtt elérte ukrajnai célpontját.

„Az, hogy Oroszország az INF-szerződés által betiltott 9M729-es rakétát használja az utóbbi hónapokban, arra utal, hogy (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) semmibe veszi az Egyesült Államokat és Trump elnök diplomáciai erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárására” - hangsúlyozta Szibiha.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője közölte, hogy Ukrajna szövetségeseivel közösen kidolgoz ki egy olyan béketervet, amely figyelembe veszi Ukrajna érdekeit.

„A médiában most sok hír jelenik meg alternatív tervekről, azaz arról, hogy van ilyen az Egyesült Államoknak, az EU-nak, és egyéb más országoknak is. Egyértelműen kijelentem: ez nem igaz! Nincsenek különböző tervek, amelyek közül válogatnánk. Főként nincsenek olyan tervek, amelyek közül mások válogatnának helyettünk. Vannak munkaszintű egyeztetések a megfogalmazásokról, de minden partner folyamatos kapcsolatban áll a többivel” - idézte Jermakot az RBK-Ukrajina hírportál. Hozzátette, hogy a folyamat végén elkészül egy egységes dokumentum.

Jermak hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök, valamint az európai vezetők egyetértenek abban: bármilyen tárgyalásnak tűzszünettel és a jelenlegi frontvonal befagyasztásával kell elkezdődnie. Szerinte november 3-án online formában ülést tart az Ukrajnát támogató „tettre készek koalíciója” a nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Váratlan helyen fog felbukkanni Orbán Viktor szombaton

Váratlan helyen fog felbukkanni Orbán Viktor szombaton

A miniszterelnök részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján.

Jamaica: tovább nőtt a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma

Jamaica: tovább nőtt a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma

A hatóságok tovább folytatják a keresést.

Ismét bombázta Gázát Izrael, de ragaszkodik a tűzszünethez

Ismét bombázta Gázát Izrael, de ragaszkodik a tűzszünethez

Csütörtökön izraeli repülőgépek és harckocsik ismét támadásokat hajtottak végre a Gázai övezet keleti részén – közölték palesztin lakosok és szemtanúk –, egy nappal azután, hogy Izrael kijelentette: továbbra is elkötelezett az Egyesült Államok által támogatott tűzszünet mellett, noha halálos légicsapásokat indított a térségben.

Rendszeresen bünteti Magyarországot az Európai Bizottság a kormány makacssága miatt

Rendszeresen bünteti Magyarországot az Európai Bizottság a kormány makacssága miatt

Az Európai Bizottság a Magyarországnak járó uniós támogatásokból a jövő héten esedékes levonással már 600 millió eurónál is több büntetést von le azért, mert a kormány nem hajlandó végrehajtani a menedékkérőkkel kapcsolatos bírósági ítéletet.

A nyertes Job Jetten és pártja a D66

Elverték a szélsőjobbot a holland választásokon – elmarad az Orbán Viktor által is várt áttörés?

A centrista D66 párt nagy győzelmet aratott a választásokon, miközben a szélsőjobboldal támogatottsága visszaesett.

Ezt a jelentést látva mondták le a budapesti találkozót Trumpék?

Ezt a jelentést látva mondták le a budapesti találkozót Trumpék?

Putyin szándékairól szóló hírszerzési dokumentum.

Zelenszkij patthelyzetről beszél, Putyin túl nagyot ígért?

Zelenszkij patthelyzetről beszél, Putyin túl nagyot ígért?

Interjút adott az ukrán elnök.

A pápánál járt Orbán Viktor, a békeharchoz kért támogatást

A pápánál járt Orbán Viktor, a békéhez kért támogatást

A magyar miniszterelnök a Vatikánba utazott, hogy az első amerikai pápával találkozzon.

Szijjártó Péter: túl sokan hátráltatják a béketeremtési törekvéseket

Szijjártó Péter Izrael ügyében is szembemegy az uniós politikával

A magyar külügyminiszter izraeli hivatali kollégáját fogadta ma Budapesten, e kapcsán beszélt a béketeremtésről.

Trump beszólt Putyinnak, tényleg kezd elege lenni

Trump beszólt Putyinnak, tényleg kezd elege lenni

Oroszország nukleáris robotrepülőgép-tesztjére reagált az amerikai elnök.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168