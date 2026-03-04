2p
Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Irán Izrael Izraeli-iráni konfliktus

Félelmetes precedenst teremthet Trump és Netanjahu iráni háborúja

mfor.hu

Az önkényes katonai beavatkozás nagyon rossz példát szolgáltat a nemzetközi jogrendre nézve.

Az amerikai elnök a választási kampányban azt ígérte, hogy az Egyesült Államok nem háborúzik többet, ehhez képest már két katonai agressziót is indított idén, mindkettőt illegálisan, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár. Mind a venezuelai, mind az iráni intervenció ugyanis ENSZ-felhatalmazás nélkül indult.

Ha az Egyesült Államok – Izraellel karöltve – a világ egy távoli pontján önkényesen beavatkozhat, akkor miért ne tehetné meg ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök (továbbra is) vagy Hszi Csin-ping kínai elnök a saját határainál?, teszi fel a kérdést a lap.   

Benjámin Netanjahu és Donald Trump a Fehér Házban 2025. július 8-án
Benjámin Netanjahu és Donald Trump a Fehér Házban 2025. július 8-án
Fotó: Avi Ohayon/az izraeli kormány sajtóirodája

Tavaly nyáron, a 12 napos iráni háború után az amerikai elnök maga jelentette be, hogy az amerikai légierő „eltörölte Irán nukleáris képességeit”. Azaz a proxyhálózatát tekintve is jelentősen meggyengült ország nem jelent fenyegetést a zsidó államra, és még kevésbé az Egyesült Államokra – Trump ennek ellenére megindította a támadást.

Ráadásul – úgy tűnik – az iráni rezsim megbuktatását elsősorban nem is Trump, hanem Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő szorgalmazta.  

Az új világrend alapja a nyers erő lett, a legnagyobb aduásza pedig az atomfegyver. Vajon miért nem akarja senki felszabadítani a világ egyik legkeményebbnek tartott diktatúráját, Észak-Koreát? Csak nem azért, mert Kim Dzsongun szobájában ott van az a bizonyos „piros gomb”?

A teljes írást a Privátbankáron olvashatják.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az amerikai-kurd együttműködésnek már vannak hagyományai Irakban

Kész az amerikai mesterterv szárazföldi csapatok Iránba küldésére

Nem amerikai katonákról van szó, Irán egyik népes nemzetiségét szeretnék fegyveres felkelésre késztetni a titkosszolgálat vezetésével.

Ennyi áldozatról tudunk a terjedő amerikai-iráni háborúban

Ennyi áldozatról tudunk a terjedő amerikai-iráni háborúban

Az Egyesült Államok és Izrael szombat reggel intézett támadást a közel-keleti ország ellen. A fegyveres konfliktus tovább terjedt a régióban, mikor a háború negyedik napjába léptünk,

Szijjártó Péter segítséget ígért az Emírségekben rekedt több ezer magyarnak

Szijjártó Péter segítséget ígért az Emírségekben rekedt több ezer magyarnak

A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy a helyzet továbbra is durva, Irán folyamatosan csapásokat mér az arab országokra, folyamatosan támadja őket drónokkal, ballisztikus rakétákkal és cirkálórakétákkal, ezért a légterek többsége továbbra is zárva tart.

Donald Trump az amerikai–spanyol kereskedelem leállításával fenyeget

Donald Trump az amerikai–spanyol kereskedelem leállításával fenyeget

Donald Trump amerikai elnök kedden azzal fenyegette meg Spanyolországot, hogy teljes amerikai kereskedelmi embargót vezet be ellene, miután az európai uniós és NATO-szövetséges ország nem engedélyezte, hogy az amerikai hadsereg bázisait Irán elleni csapásokhoz kapcsolódó műveletekre használja.

Lángokban áll az orosz LNG tartályhajó a Földközi-tengeren.

Lángokban áll az orosz LNG-tartályhajó a Földközi-tengeren

Málta fegyveres erői pedig közölték, hogy a hajó legénységét egy mentőcsónakban biztonságban megtalálták Líbia tengeri régiójában.

Már az EU is azt kéri az ukránoktól, hogy engedjék megvizsgálni a Barátság vezetéket

Már az EU is azt kéri az ukránoktól, hogy engedjék megvizsgálni a Barátság vezetéket

Egyre nagyobb a nyomás.

Kiadták a riasztást: a szaúdi olajipar egyik központi városát támadhatja Irán

Az amerikai nagykövetség figyelmeztetett.

Orbán Viktor levelet írt a Barátság vezeték miatt – vajon mit szól ehhez Ursula von der Leyen?

Orbán Viktor levelet írt a Barátság vezeték miatt – vajon mit szól ehhez Ursula von der Leyen?

A miniszterelnök tollat ragadott.

Megsemmisült a Barátság vezeték? Vészjósló kijelentést tett Zelenszkij

Megsemmisült a Barátság vezeték? Vészjósló kijelentést tett Zelenszkij

Erősen kijelentéseket tartalmaz az interjú.

Megvillantotta legújabb rakétáját Amerika az iráni háborúban

Bevetették az ATACMS utódját.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168