Félelmetes precedenst teremthet Trump és Netanjahu iráni háborúja

Az amerikai elnök a választási kampányban azt ígérte, hogy az Egyesült Államok nem háborúzik többet, ehhez képest már két katonai agressziót is indított idén, mindkettőt illegálisan, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár. Mind a venezuelai, mind az iráni intervenció ugyanis ENSZ-felhatalmazás nélkül indult.

Ha az Egyesült Államok – Izraellel karöltve – a világ egy távoli pontján önkényesen beavatkozhat, akkor miért ne tehetné meg ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök (továbbra is) vagy Hszi Csin-ping kínai elnök a saját határainál?, teszi fel a kérdést a lap.

Benjámin Netanjahu és Donald Trump a Fehér Házban 2025. július 8-án

Fotó: Avi Ohayon/az izraeli kormány sajtóirodája

Tavaly nyáron, a 12 napos iráni háború után az amerikai elnök maga jelentette be, hogy az amerikai légierő „eltörölte Irán nukleáris képességeit”. Azaz a proxyhálózatát tekintve is jelentősen meggyengült ország nem jelent fenyegetést a zsidó államra, és még kevésbé az Egyesült Államokra – Trump ennek ellenére megindította a támadást.

Ráadásul – úgy tűnik – az iráni rezsim megbuktatását elsősorban nem is Trump, hanem Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő szorgalmazta.

Az új világrend alapja a nyers erő lett, a legnagyobb aduásza pedig az atomfegyver. Vajon miért nem akarja senki felszabadítani a világ egyik legkeményebbnek tartott diktatúráját, Észak-Koreát? Csak nem azért, mert Kim Dzsongun szobájában ott van az a bizonyos „piros gomb”?

